TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne: Chi è Francesca? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne: Chi è Francesca? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over

Francesca Simone

Scopriamo qualcosa in più su Francesca, la dama del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne che ha già fatto breccia nel cuore di qualche cavaliere!

Uomini e Donne: Chi è Francesca? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over

Conosciamo meglio Francesca, una delle dame del parterre femminile di questa edizione di Uomini e Donne, attraverso i dettagli del suo privato di cui siamo entrati a conoscenza finora!

Uomini e Donne: Ecco chi è Francesca

Nelle ultime puntate andate in onda di Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, si è fatta notare una nuova dama del parterre femminile del Trono Over, Francesca. La conduttrice l'ha indicata ad uno dei cavalieri, Federico Mastrostefano, per mettere l'accento sul fatto che fosse una new entry, e lui ha deciso di ballarci insieme e di vederla per un aperitivo. Francesca, però, aveva preso anche il numero di un altro cavaliere, Roberto. D'altra parte, al centro studio ha dato nell'occhio tanto per il suo fascino quanto per la sua spontaneità e solarità.

Al momento, non si hanno molte notizie in merito al suo privato. Ad esempio, non conosciamo il suo cognome, ma sappiamo qual è la data di nascita esatta, e di conseguenza il segno zodiacale: è nata il 29 aprile, dunque è dell'Ariete. In merito alla sua età, dovrebbe avere circa 33 anni. Il suo profilo Instagram ufficiale è @twinspetite, dove conta circa 3.000 follower. Sulla sua bio in cui c'è scritto "Inguaribile ribelle, sarà perché sono Ariete?", ed ancora "Meet me in my mess", ossia "Incontrami nel mio caos". Stando a ciò che pubblica si evince che è mamma di una bambina di nome Sofia e che è molto appassionata di fitness. Non è noto quale sia la sua professione, ma grazie ai suoi post potremmo dedurre che lavori come modella.

Attualmente, all'interno della sopracitata trasmissione, Francesca ha intrapreso una conoscenza con Federico e Roberto, ma non è detto che continui a sentirli, visto che entrambi sono in situazione un po' "ingarbugliate", visto che stanno frequentando altre donne - molto prese da loro -. La dama dai capelli corvino ha detto con il sorriso sulle labbra che il padre potrebbe disconoscerla, avendole chiesto di non farsi "riconoscere subito".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
La forza di una donna: Piril, donna fragile o fredda calcolatrice? Ecco la nostra opinione al riguardo
anticipazioni TV La forza di una donna: Piril, donna fragile o fredda calcolatrice? Ecco la nostra opinione al riguardo
Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 26 ottobre: tre allievi lasciano la scuola
news VIP Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 26 ottobre: tre allievi lasciano la scuola
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Roberto scopre che Caterina è fidanzata con il suo ex!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Roberto scopre che Caterina è fidanzata con il suo ex!
Ballando con le Stelle, è in arrivo una proposta di matrimonio?
news VIP Ballando con le Stelle, è in arrivo una proposta di matrimonio?
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Isabella perde le staffe...ma anche la faccia! (VIDEO)
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Isabella perde le staffe...ma anche la faccia! (VIDEO)
Gerry Scotti e Stefano De Martino, il duello dell’access prime time: "Ci dividiamo 11 milioni di telespettatori"
news VIP Gerry Scotti e Stefano De Martino, il duello dell’access prime time: "Ci dividiamo 11 milioni di telespettatori"
X Factor 2025: breve riassunto del primo Live Show, che ha avuto ascolti e interazioni social da capogiro
anticipazioni TV X Factor 2025: breve riassunto del primo Live Show, che ha avuto ascolti e interazioni social da capogiro
Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Kemal cade nella trappola di Yildiz e Zehra gli chiede il divorzio!
anticipazioni TV Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Kemal cade nella trappola di Yildiz e Zehra gli chiede il divorzio!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV