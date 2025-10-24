Uomini e Donne: Chi è Francesca? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Francesca, la dama del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne che ha già fatto breccia nel cuore di qualche cavaliere!

Conosciamo meglio Francesca, una delle dame del parterre femminile di questa edizione di Uomini e Donne, attraverso i dettagli del suo privato di cui siamo entrati a conoscenza finora!

Uomini e Donne: Ecco chi è Francesca

Nelle ultime puntate andate in onda di Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, si è fatta notare una nuova dama del parterre femminile del Trono Over, Francesca. La conduttrice l'ha indicata ad uno dei cavalieri, Federico Mastrostefano, per mettere l'accento sul fatto che fosse una new entry, e lui ha deciso di ballarci insieme e di vederla per un aperitivo. Francesca, però, aveva preso anche il numero di un altro cavaliere, Roberto. D'altra parte, al centro studio ha dato nell'occhio tanto per il suo fascino quanto per la sua spontaneità e solarità.

Al momento, non si hanno molte notizie in merito al suo privato. Ad esempio, non conosciamo il suo cognome, ma sappiamo qual è la data di nascita esatta, e di conseguenza il segno zodiacale: è nata il 29 aprile, dunque è dell'Ariete. In merito alla sua età, dovrebbe avere circa 33 anni. Il suo profilo Instagram ufficiale è @twinspetite, dove conta circa 3.000 follower. Sulla sua bio in cui c'è scritto "Inguaribile ribelle, sarà perché sono Ariete?", ed ancora "Meet me in my mess", ossia "Incontrami nel mio caos". Stando a ciò che pubblica si evince che è mamma di una bambina di nome Sofia e che è molto appassionata di fitness. Non è noto quale sia la sua professione, ma grazie ai suoi post potremmo dedurre che lavori come modella.

Attualmente, all'interno della sopracitata trasmissione, Francesca ha intrapreso una conoscenza con Federico e Roberto, ma non è detto che continui a sentirli, visto che entrambi sono in situazione un po' "ingarbugliate", visto che stanno frequentando altre donne - molto prese da loro -. La dama dai capelli corvino ha detto con il sorriso sulle labbra che il padre potrebbe disconoscerla, avendole chiesto di non farsi "riconoscere subito".

