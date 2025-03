Uomini e Donne: Chi è Emanuele Bertolone? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sul cavaliere del Trono Over

News VIP

Conosciamo meglio Emanuele Bertolone, il cavaliere di origini campane del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne!

Scopriamo qualcosa in più su Emanuele Bertolone, uno dei cavalieri del parterre maschile di questa stagione di Uomini e Donne, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza al momento!

Uomini e Donne: Ecco chi è Emanuele Bertolone

Emanuele Bertolone è nato il 9 ottobre del 1966, quindi è del segno della Bilancia ed ha 58 anni, anche se quest'anno ne compirà 59. Originario del Piemonte, attualmente vive a Vercelli, dove lavora come artigiano; nello specifico, ha una ditta di cui è titolare. Non sappiamo se sia mai stato sposato, ma è padre di due figli: Stefano, che ha 28 anni, e Carolina, che ne ha 25.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @bertoloneemanuele, che al momento conta circa 255 follower e 0 post. La sua pagina Facebook, invece, è https://www.facebook.com/emanuele.bertolone; qui possiamo trovare più informazione e foto sul suo conto.

Attualmente, Emanuele è uno dei cavalieri del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Lo abbiamo conosciuto poco, poiché non sono molte le occasione in cui lo abbiamo visto al centro studio. Infatti, ad ora ha frequentato soltanto una dama, Cristina, la quale aveva detto di essere davvero presa da lui; purtroppo, però, la loro conoscenza ha subito una rapida e brusca battuta d'arresto, dato che ci sono state delle incomprensioni e dei diverbi che hanno fatto capire ad entrambi di non essere fatti l'uno per l'altra. Cristina si è lamentata perché Emanuele non la contattava mai, mentre quest'ultimo non ha apprezzato che lei lo abbia attaccato per aver scambiato qualche parola con un'altra dama, Arianna. Dunque, hanno preferito mettere un punto definitivo alla loro frequentazione. Cristina ha detto:

Il problema tra me ed Emanuele nasce soprattutto da un'incompatibilità. Io l'ho sentito distante anche a livello fisico. Fino alla settimana scorsa ho detto: "Siamo all'inizio, ci conosciamo da poco". La settimana scorsa l'ho sempre chiamato solo io, ma era la prima settimana, ci stava. Ero presa, avevo voglia di parlare con lui, gli scrivevo: "Ho voglia di sentirti. Questa settimana Emanuele è stato inesistente. Emanuele non è un uomo che chiama, non è un uomo presente.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.