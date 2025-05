Uomini e Donne: Chi è Dennis? Età, Lavoro, Margherita. Tutto sul cavaliere del Trono Over

News VIP

Conosciamo meglio Dennis, il cavaliere del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne che ha dato avvio ad una frequentazione con la dama Margherita!

Scopriamo qualcosa in più su Dennis, uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile di questa stagione di Uomini e Donne, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza al momento!

Uomini e Donne: Ecco chi è Dennis

Tra i nuovi volti del parterre maschile del Trono Over spunta senza ombra di dubbio quello di Dennis, un giovane ed aitante cavaliere di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ma che cosa sappiamo di lui? Ecco tutte le informazione che al momento abbiamo sul suo conto.

Dennis, che di cognome fa Bogoncelli, è originario di Verona, in Veneto. Ad oggi non conosciamo la sua data di nascita, quindi non possiamo sapere né quale sia il suo segno zodiacale né tantomeno quanti anni abbia. Tuttavia, non dovrebbe avere più di quarant'anni. In merito alla sua professione, invece, leggiamo sul suo profilo Linkedin che dovrebbe lavorare come responsabile di magazzino nella sezione logistica. D'altra parte, come si può facilmente evincere dal suo fisico statuario, trascorre molto tempo in palestra. In effetti, è un grande appassionato di fitness. In più, è padre: sua figlia si chiama Emily, una bambina di 6 anni nata nel 2019 dalla relazione amorosa con una ragazza di nome Elena. La loro love story, però, è finita, e così lui ha provato a rimettersi in gioco, partecipando a Uomini e Donne.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @dennis_bogoncelli, e conta già ben 13.000 follower. Qui posta perlopiù foto in cui si allena in palestra e della sua quotidianità con sua figlia. Presto, presumibilmente, vedremo anche foto e video insieme alla sua nuova fiamma, ossia Margherita Aiello, dama del parterre femminile di Uomini e Donne che si è fatta notare per la sua passionalità, per le sue frequentazioni turbolente - specialmente quelle con i cavalieri Mario Cusitore, Giovanni Siciliano, Pierpaolo Lazzarini -, ma anche per la sua rivalità con la dama Morena Farfante. I due si sono frequentati per un po' di tempo, e alla fine hanno capito di voler uscire dal programma mano nella mano.

