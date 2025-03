Uomini e Donne: Chi è Daniela Zanaga? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over

News VIP

Conosciamo meglio Daniela Zanaga, la dama dai capelli rossi del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne!

Uomini e Donne: Ecco chi è Daniela Zanaga

Daniela, una bella signora dai capelli rossi ed il fisico atletico, è una delle dame del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ma che cosa sappiamo del suo privato? Ecco tutto ciò che abbiamo scoperto sul suo conto.

Daniela Zanaga è nata a Desio, in provincia di Monza Brianza in Lombardia, l'11 giugno del 1962; quindi è del segno dei Gemelli ed ha 62 anni, ma questa estate ne compirà 63. Si tratta di un'ex imprenditrice che vive ad Ivrea, a Torino, e che è madre di un figlio di 40 anni, Stefano, il quale le ha dato due nipotini, Leone e Luce. Inoltre, ha un cagnolino senza cui non potrebbe vivere.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @danielazanaga, e ad oggi conta circa 130 follower. Qui le piace condividere degli scatti della sua vita quotidiana, grazie ai quali scopriamo che, oltre all'amore per la sua famiglia, ha anche la passione per il ballo, per il buon cibo, e per la pittura: le piace dilettarsi con la pittura. In più, è presente su Facebook: https://www.facebook.com/daniela.zanaga.9.

Ha deciso di partecipare a Uomini e Donne perché è alla ricerca del suo compagno di vita, che vorrebbe risolto, intraprendente, affascinante e realizzato, come ha raccontato al magazine ufficiale della trasmissione. Tuttavia, non è la prima volta che appare sul piccolo schermo: nel 2018 è stata la protagonista di uno spot pubblicitario della Wind per The Voice, talent show targato Rai.

