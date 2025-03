Uomini e Donne: Chi è Damiano Foti? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sul cavaliere del Trono Over

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Damiano Foti, il bel cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne!

Scopriamo qualcosa in più su Damiano Foti, uno dei cavalieri del parterre maschile di questa stagione di Uomini e Donne, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza al momento!

Uomini e Donne: Ecco chi è Damiano Foti

Damiano Foti è un giovane di origini siciliane, infatti è nato a Catania. Tuttavia, non conoscendo quale sia di preciso la sua data di nascita, non sappiamo quale sia la sua età né tantomeno il suo segno zodiacale.

La sua pagina Facebook è https://www.facebook.com/damiano.foti, dove scopriamo che ha studiato Scienze Motorie dal 2017 al 2021, mentre dal 2021 ha iniziato a lavorare come Personal Trainer. Il suo profilo Instagram ufficiale, invece, è @fotidamiano, che al momento conta circa 2.517 follower. Nella sua bio leggiamo: "Diario di un cane, un uomo e nessun padrone". In più, qui scopriamo che è co-fondatore di un fitness club, l'Aesthetic Luxury Fitness Club. Inoltre, sulla bio del suo profilo professionale, @aesthetic_damianofoti, scopriamo qualcosa in più: "Personal trainer, coaching online, specializzato in ricomposizione corporea, Scienze motorie, Dietista sportivo".

Ad oggi è uno dei cavalieri del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Non sappiamo chi stia frequentando, poiché non c'è ancora stata occasione di vederlo al centro studio; tuttavia, dato che spesso balla e chiacchiera con la dama Morena, è presumibile che i due si stiano conoscendo meglio al di fuori. Nonostante ciò, Damiano ha già attirato l'attenzione di molte telespettatrici, rimaste ammaliate dal suo fascino.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.