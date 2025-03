Uomini e Donne: Chi è Cristina Ferrara? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla corteggiatrice di Gianmarco Steri

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Cristina Ferrara, una delle corteggiatrici del tronista di Uomini e Donne Gianmarco Steri!

Conosciamo meglio Cristina Ferrara, una delle corteggiatrici del tronista di questa edizione di Uomini e Donne, Gianmarco Steri, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Uomini e Donne: Ecco chi è Cristina Ferrara

Cristina Ferrara è nata a Napoli, in Campania, il 15 marzo del 1997, dunque è del segno dei Pesci e sta per compiere 28 anni. Sappiamo anche che attualmente vive a Milano e che prima si è diplomata in danza, poi ha studiato all'Università, dove si è laureata in design; ora lavora come assistente in un centro medico.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @cristinaynaferrara, e ad oggi vanta già ben 18,3 mila follower, un numero che, tra l'altro, è di certo destinato a crescere, visto che è una delle protagoniste di Uomini e Donne. Nella sua bio troviamo soltanto la bandiera dell'Italia affiancata a quella dell'Argentina, probabilmente a sottolineare le sue origini. I suoi post la vedono sempre protagonista, e mostrano quanto ami viaggiare, uscire con gli amici e sfoggiare look alla moda. Alcune foto, tuttavia, sono dedicate ai suoi genitori, con i quali ha evidentemente un bel rapporto. Inoltre, è molto amica di ex volto del sopracitato dating show di Canale 5, ossia di Rama Lila, la quale, nel 2014, corteggiò il tronista Jonas.

In questo momento, fa parte delle corteggiatrici di Gianmarco Steri, il tronista di questa stagione di Uomini e Donne. Gianmarco ha selezionato Cristina fra innumerevoli ragazze, dando così prova di quanto sia rimasto colpito dalla sua bellezza; nonostante ciò, ora che si stanno cominciando a conoscere, lui sta manifestando qualche dubbio in merito all'interesse della giovane nei suoi confronti: "Stai qui per me? Non me la trasmetti questa cosa". Cristina, infastidita, se ne è andata via prima dall'esterna, ed ha dichiarato:

Ho mollato l'esterna, più o meno. Mi ha infastidito l'ultima frase. Siamo là per cercare un punto d'incontro e poi mi dici: "Se vuoi andare via, vai". Io ho già un carattere abbastanza difficile, abbastanza ingestibile...

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.