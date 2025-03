Uomini e Donne: Chi è Cristina Cianetti? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Cristina Cianetti, la verace e vulcanica dama del Trono Over di Uomini e Donne!

Conosciamo meglio Cristina Cianetti, una delle dame del parterre femminile di questa edizione di Uomini e Donne, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Uomini e Donne: Ecco chi è Cristina Cianetti

Tra le dame più in vista del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5, c'è Cristina. Affascinante e verace, quest'ultima è ad oggi una delle protagoniste del programma, proprio per queste sue caratteristiche che la contraddistinguono; ma che cosa sappiamo in più su di lei? Conosciamola meglio attraverso qualche interessante curiosità sul suo conto!

Cristina Cianetti è originaria di Roma, ma vive in provincia della Capitale, più precisamente a Pomezia. Non sappiamo quale sia il suo giorno ed il suo mese di nascita, quindi non sappiamo neanche quale sia il suo segno zodiacale; tuttavia, è noto che è nata nel 1968, e che quindi ha - o sta per compiere - 57 anni. Di professione fa l'oss, ossia l'operatore socio sanitario.

Non sappiamo se sia stata sposata in passato, né tantomeno se sia madre di uno o più figli. Sui suoi social, però, non ce ne è traccia, dunque possiamo presupporre che non ne abbia. Il suo profilo Instagram ufficiale è @cianetti.c, e ad ora conta appena 16 follower. La sua pagina Facebook, invece, è https://www.facebook.com/profile.php?id=100088518254085.

La sua ultima frequentazione a Uomini e Donne è stata con il cavaliere Alessio, che, però, si è precocemente e bruscamente conclusa. D'altra parte, ha fatto parlare di lei perlopiù per la sua passerella nell'ultima sfilata dal titolo "Rimarrai a bocca aperta", poiché è piaciuta molto vestita da Freddie Mercury nel videoclip di "I want to break free".

