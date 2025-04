Uomini e Donne: Chi è Cinzia? Età, Lavoro, Sebastiano. Tutto sulla dama del Trono Over

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Cinzia, la dama del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne che ha colpito tutti per la sua classe innata!

Conosciamo meglio Cinzia, una delle dame del parterre femminile di questa edizione di Uomini e Donne, attraverso i dettagli del suo privato di cui siamo entrati a conoscenza finora!

Uomini e Donne: Ecco chi è Cinzia

Senza ombra di dubbio, Cinzia si sta facendo notare tra le dame del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne, il famoso dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ecco tutto ciò che abbiamo scoperto sul suo conto.

Di Cinzia, al momento, non conosciamo né il cognome, l'età o la sua professione. Quel che è certo è che risieda a Salerno, in Campania, e che è madre di un figlio adolescente. Non sappiamo però se sia mai stata sposata o meno.

A Uomini e Donne si è subito fatta notare per la sua dialettica e per la sua classe. Oltre ad avere un vocabolario piuttosto ricco di termini aulici, si veste in modo sempre molto elegante. In più, non alza mai la voce e non perde mai le staffe, nonostante ci siano state delle occasioni in cui è stata provocata. Cinzia ha provato ad approfondire la conoscenza con il cavaliere Francesco, il quale ha ben presto deciso di liquidarla, nonostante la chimica che c'era tra loro: lui non ha né apprezzato né capito perché lei, pur conoscendolo appena, abbia deciso di regalargli un paio di cuffiette. Archiviata questa storia - che l'ha fatta un po' indignare -, Cinzia è uscita con Flavio e Sebastiano. Con entrambi c'è stato un bacio, ma lei ha subito sottolineato che il secondo ha lasciato "un bel segno". Infatti, messa davanti ad un aut-aut, ha espresso la sua preferenza per Sebastiano.

