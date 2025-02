Uomini e Donne: Chi è Chiara Pompei? Età, Instagram, Foto. Tutto sulla Nuova Tronista

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Chiara Pompei, la nuova tronista di questa edizione di Uomini e Donne!

Conosciamo meglio la nuova tronista del Trono Classica di questa edizione di Uomini e Donne, Chiara Pompei, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Uomini e Donne: Ecco chi è Chiara Pompei, la nuova tronista

Oltre a Francesca Sorrentino e Gianmarco Steri, c'è una nuova tronista a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ossia Chiara. Ma che cosa sappiamo di lei?

Chiara Pompei, questo il suo cognome, ha 23 anni ed è originaria di Roma. Attualmente, è una studentessa universitaria: il suo obiettivo è laurearsi in Economia, Finanza e Marketing. Inoltre, avendo vinto una borsa di studio, è riuscita ad investire sul suo futuro senza però gravare economicamente sui suoi genitori. Con questi ultimi, tra l'altro, ha un ottimo rapporto, tanto che si raccontano tutto. In più, ha un legame indissolubile con suo fratello, che considera un secondo padre, e con i suoi nonni.

Si autodefinisce buona, contraddittoria, indipendente, incoerente, dolce, sensibile, insicura, ma "non scema". Le piace sottolineare che, a differenza delle sue coetanee, non le piace acquistare i vestiti: preferisce che le vengano regalati, oppure riuscire a rimediarli di seconda mano. Crede nel colpo di fulmine, e nella sua vita si è innamorata soltanto una volta; ora, spera che possa riaccadere di nuovo all'interno del programma, dove si augura d'incontrare la persona giusta:

Sono proprio una sottona. Mi piacciono le persone positive, gli uomini belli, sicuri di sé e che hanno degli obiettivi nella vita. Anche un po' para**li, che sappiano tenermi sulle spine. Mi capita spesso di sentirmi sola, e mi piacerebbe un uomo che sappia amarmi al mio fianco. Se sono qui, è perché dopo le delusioni che ho ricevuto, mi piacerebbe incontrare qualcuno in grado di accettarmi con tutte le mie contraddizioni. E magari, chissà, costruire qualcosa di importante.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @chiara_pompei_, e al momento conta quasi 12.000 follower; questo numero, d'altra parte, è sicuramente in crescita: la partecipazione a Uomini e Donne le regalerà una certa notorietà. Ad oggi il profilo è privato, quindi non è possibile visionare i post che pubblica, se non la si segue. Nella sua bio leggiamo soltanto che è di Roma e che ha 23 anni.

