Uomini e Donne: Chi è Arianna Tumiotto? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over

Scopriamo qualcosa in più su Arianna Tumiotto, l'affascinante dama del Trono Over di Uomini e Donne!

Conosciamo meglio Arianna Tumiotto, una delle dame del parterre femminile di questa edizione di Uomini e Donne, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Uomini e Donne: Ecco chi è Arianna Tumiotto

Arianna Tumiotto è di origine romana, ed attualmente vive nella Capitale; qui, inoltre, lavora: si occupa di medicina estetica e di chirurgia estetica. Non conosciamo la sua data di nascita, quindi non sappiamo quanti anni abbia né tantomeno quale sia il suo segno zodiacale. Tuttavia, sappiamo che è una mamma: ha tre figli, uno di 28, uno di 25 ed uno di 19 anni.

Il profilo Instagram è @tumiari, e ad oggi conta circa 1.050 follower. I post che pubblica riguardano perlopiù i suoi viaggi, le sue serate ed i suoi look esplosivi: è evidente la sua passione per la moda, ma, più in generale, per la cura di sé.

Attualmente, Arianna è una delle nuove dame del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il giorno in cui si è presentata al centro studio, ha detto di essere molto alta, e di preferire gli uomini più alti di lei; pertanto, ha ballato con Diego. I due, poi, sono usciti insieme, ma la loro frequentazione, che sembra essere iniziata con il piede giusto, si è bruscamente interrotta. Infatti, Diego ha dichiarato che è stato "come fare un aperitivo con una cugina". Lui avrebbe voluto un maggiore contatto fisico, mentre lei ha detto di non essere abituata a questo tipo di vicinanza durante le prime uscite. Così, Arianna è uscita con un altro cavaliere, Claudio, il quale ha raccontato:

Abbiamo parlato durante la cena per quasi due ore, non abbiamo avuto un attimo di pausa. Pensavo di lei tutt'altra cosa, ed invece ho scoperto certe sue caratteristiche che non m'immaginavo nemmeno: è molto aperta, molto affabile. Sinceramente mi sono trovato bene, a mio agio, abbiamo parlato del nostro passato, dei nostri figli, mi sono trovato bene. E penso che lei possa dire lo stesso.

