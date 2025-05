Uomini e Donne: Chi è Arcangelo? Età, Figlio, Gemma Galgani. Tutto sul cavaliere del Trono Over

News VIP

Conosciamo meglio Arcangelo, il cavaliere del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne che, prima di abbandonare il programma, aveva dato avvio ad una chiacchieratissima frequentazione con Gemma Galgani!

Scopriamo qualcosa in più su Arcangelo, uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile di questa stagione di Uomini e Donne, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza al momento!

Uomini e Donne: Ecco chi è Arcangelo

Tra i nuovi cavalieri del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, senza ombra di dubbio più di tutti gli altri si è fatto notare Arcangelo. Quest'ultimo ha dato nell'occhio per la sua galanteria, ed anche e soprattutto per la sua breve ma intensa frequentazione con la dama per eccellenza, Gemma Galgani.

Arcangelo, di cui non conosciamo il cognome, dovrebbe avere tra i sessanta ed i settanta anni. Non essendo nota la sua data di nascita, non sappiamo quale sia il suo segno zodiacale né tantomeno quanti anni abbia di preciso. Non conosciamo la sua professione, ma sappiamo che vive a Bergamo, in Lombardia, e che è padre: suo figlio è un adolescente di 21 anni. Non si sa se abbia o meno dei profili social.

Arcangelo si è fatto subito notare facendo una battuta ad un altro cavaliere, il chiacchieratissimo Giuseppe. Subito dopo, si è seduto al centro studio per raccontare la sua frequentazione con Gemma Galgani. I due hanno raccontato che c'è stata una forte intesa sin dal primo momento, tanto che è subito esplosa la passione: non appena sono rimasti soli, si sono dati un bacio travolgente. Tuttavia, il loro feeling, anziché cresce, è andato via via scemando, tanto che lui ha provato ad approfondire anche la conoscenza con un'altra dama, Marina. Mentre Gemma sembrava comunque sempre più presa da lui, gli opinionisti Tina e Gianni tentavano di farle aprire gli occhi, sicuri che Arcangelo la stesse soltanto usando per accendere i riflettori su di sé. Ad oggi, stanco dei continui attacchi dei due, ha deciso di lasciare lo studio, intenzionato ad interrompere la sua avventura in trasmissione e di conseguenza la sua frequentazione con Gemma.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.