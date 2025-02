Uomini e Donne: Chi è Angelo Perla? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sul corteggiatore di Tina Cipollari

News VIP

Uomini e Donne: Ecco chi è Angelo Perla

Chi è Angelo, uno dei corteggiatori della celebre opinionista, ormai anche tronista, Tina Cipollari? Conosciamo meglio uno dei protagonisti assoluti di questa edizione di Uomini e Donne, dating show di Canale attraverso qualche interessante curiosità che lo riguarda!

Angelo Perla è di origini toscane, ma al momento non conosciamo né il luogo né la data di nascita, quindi non sappiamo quale sia il suo segno zodiacale né tantomeno quale sia la sua età; sappiamo invece che è un imprenditore. Al centro studio ha detto di sé:

Io faccio l'imprenditore nell'ambito della ristorazione: ho tre catene di ristoranti in tutta Italia.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @angeloperlareal, e qui pubblica perlopiù foto e video in cui si allena in palestra. Chiaramente, ci tiene molto a tenersi in forma. Al momento, il suo account conta circa 2.184 follower. Questo numero, probabilmente, è destinato a crescere, visto la sua partecipazione a Uomini e Donne. Ora, infatti, è uno dei corteggiatori di Tina Cipollari, che oltre ad essere l'opinionista della trasmissione, è una tronista. Inizialmente, Tina aveva deciso di non tenerlo perché troppo giovane per i suoi standard, poi, però, lui le ha mandato un videomessaggio in cui saliva sulla sua Ferrari, e allora lei lo ha richiamato e tenuto. La loro ultima esterna è andata bene: la Cipollari si è complimentata per i suoi occhi chiari, poi però gli ha chiesto di provare ad aprirsi un po' di più, altrimenti farà difficoltà a conoscerlo. Perla, allora, le ha spiegato di essere caratterialmente timido.

