Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto confermano il ritorno di fiamma!

News VIP

Dopo diversi rumors e avvistamenti, i protagonisti di Uomini e Donne Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto confermano via social il ritorno di fiamma. Ecco tutti i dettagli.

Dopo essersi presi una pausa, causando dispiacere ai fan che li seguono e sostengono dal loro percorso a Uomini e Donne, sembra che Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto abbiano deciso di tornare a fare coppia fissa. I due ex protagonisti del dating show di Canale 5, dopo avvistamenti e segnalazioni sulla possibile pace, confermano il ritorno di fiamma sui social a Capodanno. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Brando e Raffaella insieme a Capodanno

Tra i protagonisti del trono classico che più hanno coinvolto il pubblico di Uomini e Donne negli ultimi anni, ci sono senza dubbio Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto. La bella partenopea è stata la scelta del tronista di Treviso, nonostante tutti pensassero che il giovane pendesse per Beatriz D’Orsi, e così la coppia ha iniziato a vivere una bellissima e coinvolgente storia d’amore lontano dalle telecamere, rendendo partecipi i numerosi fan grazie ai loro frequenti contenuti social. A causa di alcune segnalazioni, che riportavano la presenza di Brando in discoteca insieme ad altre ragazze, ma anche a causa della distanza geografica che non ha reso facile incontrarsi abbastanza spesso, la love story è entrata in crisi e i due hanno annunciato di aver deciso di prendere strade diverse. Mentre Raffaella si è mostrata sofferente e ha parlato di situazioni delicate che avrebbe preferito non discutere con il grande pubblico, Brando si è difeso sempre dalle accuse dichiarando più volte di non aver mai tradito la sua fidanzata.

I fan di Uomini e Donne che seguono questa coppia hanno sempre sperato nel ritorno di fiamma e quando sono apparse sul web le prime segnalazioni su Brando e Raffaella, avvistamenti lontano dai social e dal grande pubblico forse per provare a ricucire i rapporti, tutti sono esplosi di gioia. Scuotto, tuttavia, ha più volte manifestato la sua intenzione di riflettere a lungo e parlare con il suo ex fidanzato di tutte le possibili problematiche, prima di riprendere seriamente il rapporto. Sembra, tuttavia, che ad oggi i due giovani abbiano ufficialmente fatto pace, tanto da trascorrere il Capodanno insieme a Venezia. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, ritorno di fiamma per Raffaella e Brando

Nonostante entrambi avessero chiesto del tempo ai fan dopo la burrascosa rottura, consapevoli che essersi innamorati a Uomini e Donne fa di loro personaggi pubblici da tenere sott’occhio ma anche volenterosi di reclamare la propria privacy, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto hanno continuato saltuariamente ad aggiornare i fan sulla loro relazione. Fino a poche settimane fa sembrava che tra loro fosse impossibile un ritorno di fiamma nonostante le tante segnalazioni della giovane coppia insieme a Napoli dopo la burrascosa rottura. Ora, invece, la situazione è ben diversa e Brando e Raffaella hanno voluto confermare di aver trascorso insieme il Capodanno a Venezia, godendosi la ritrovata serenità di coppia.

L’ex corteggiatrice del dating show di Canale 5, che nel frattempo ha raccolto davvero tanti fan e consensi su Instagram trasformandosi in una acerba influencer, ha fatto sapere ai suoi followers di essere in viaggio in treno, seguendo il proprio cuore, e ci ha pensato poi Deianira Marzano a confermare l’ipotesi che si trattasse di un viaggio per trascorrere del tempo con Brando, pubblicando foto rubate dai passanti. Inoltre, per festeggiare il primo giorno dell’anno, Raffaella ha pubblicato alcune foto a Venezia scattate proprio da Brando, mentre lui ha pubblicato su Tik Tok un video nel quale si vede perfettamente la partenopea di spalle con il suo nuovo colore di capelli fiammeggiante.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.