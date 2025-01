Uomini e Donne, Beatrice Valli si lascia andare a un lungo sfogo sui social

News VIP

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice Valli, si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social, dopo alcune critiche che le sono state rivolte. Ecco cosa è successo!

Beatrice Valli è una delle ex protagoniste di Uomini e Donne più seguite sui social: dopo il percorso da corteggiatrice nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, la scelta di Marco Fantini è diventata una nota influencer. Ma la sua continua esposizione sui social l'ha spesso portata a essere bersaglio di critiche e offese. Così, da qualche tempo, Beatrice Valli ha ridotto la sua presenza sui social e in un lungo sfogo ha svelato il perché della sua esistenza.

Uomini e Donne, Beatrice Valli si sfoga sui social: "Non ci sto a queste cose!"

L'influencer e moglie di Marco Fantini, conosciuto nel dating show e con il quale è convolata a nozze nel 2022, ha sempre mostrato sui social la sua vita privata: dal lavoro di content creator e influencer, alla nascita delle figlie (Azzurra, Bianca e Matilda Luce), passando anche per i momenti meno sereni vissuti con la sorella Ludovica Valli. Tuttavia, di recente, dopo alcune critiche di cui è stata bersaglio, Beatrice Valli ha deciso di essere meno presente sui social e di condividere meno momenti privati.

Questa decisione è stata motivata in un post nel quale l'influencer ha riassunto alcuni degli attimi più belli vissuti in queste festività natalizie: Beatrice Valli ha confermato la sua intenzione di prendersi un po' di tempo per sé stessa e la sua famiglia, lontana dal mondo dei social, in modo da dedicarsi ai suoi affetti più cari:

"Ho deciso in queste festività di mettermi completamente off sul lavoro e impegni personali per dedicarmi completamente alla mia famiglia"

Beatrice Valli ha aggiunto che questa decisione le ha permesso di rilassarsi e staccare la spina dal lavoro: "Vi dico la verità, avrei voluto che queste vacanze non finissero mai…Allo stesso tempo però mi mancava anche solo un’ora per me, una boccata d’aria o anche solo una doccia calda fatta con calma e serenità".

Uomini e Donne, lungo sfogo di Beatrice Valli dopo le ultime critiche ricevute

Nel suo post, Beatrice Valli ha però anche raccontato che dietro questa scelta di voler mostrare meno del suo privato sui social è dipesa anche dalle numerose critiche che ha ricevuto negli ultimi tempi.

L'influencer, infatti, è stata spesso accusata di volersi mettere in mostra e di sbandierare su Instagram la sua vita privata con troppa facilità: "Sto pubblicando un po’ meno perché spesso la nostra esposizione non viene sempre vista con positività, rispetto e supporto. Anzi, viene sminuita, vista come di cattivo gusto e superficiale".

Beatrice Valli ha poi aggiunto che, viste le numerose critiche ricevute, ha preso questa scelta, perché non desiderava essere fraintesa e sminuita dai soliti haters. L'influencer ha anche ammesso che era da tempo che avrebbe voluto scrivere questo post e condividere i suoi pensieri con i followers anche per essere d'ispirazione e sostegno per altre madri lavoratrici come lei.

