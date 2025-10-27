Uomini e Donne: Barbara De Santi sceglie di non tingere più i capelli: "I miei capelli bianchi non sono trascuratezza"

News VIP

La dama del trono over di Uomini e Donne, spiega la sua scelta di mostrarsi con i capelli bianchi: "Addio tinta, i miei capelli raccontano chi sono"

C’è chi li nasconde, chi li combatte e chi, invece, decide di accoglierli con orgoglio. Barbara De Santi, volto amatissimo di Uomini e Donne e tra le protagoniste più autentiche del parterre over, ha deciso di fare una scelta di libertà e consapevolezza: dire addio alla tinta.

Uomini e Donne, Barbara De Santi e la sua scelta: "Ho deciso di non colorare più i capelli"

Un gesto che per molti potrebbe sembrare piccolo, ma che per lei rappresenta una vera e propria dichiarazione d’intenti. Per anni, come racconta, ha seguito “l’abitudine – quasi l’obbligo sociale – di coprire ogni filo bianco”, ma oggi quel rituale di bellezza ha lasciato spazio a qualcosa di più profondo: l’accettazione, la serenità, la voglia di mostrarsi per ciò che si è, senza maschere.

In un post sincero e ironico, Barbara ha condiviso con i suoi fan la decisione di non colorare più i capelli, spiegando il significato personale e simbolico di questa scelta.

"Ho deciso di non colorare più i capelli. Per anni ho seguito l'abitudine - quasi l'obbligo sociale - di coprire ogni filo bianco, come se l'età o il tempo andassero nascosti. Ma oggi sento che non ho più bisogno di mascherare nulla. I miei capelli bianchi non sono segni di trascuratezza, ma evoluzione, non è pigrizia, ma libertà. Raccontano la mia storia, le sfide che ho affrontato, la serenità che ho imparato ad avere con me stessa, una serata memorabile, o un "non me lo dire" a Uomini e Donne. Insomma: sono diventata vintage. E il vintage va di moda, no? Quindi niente più saloni ogni due settimane, niente più odore di ammoniaca, solo io, i miei riflessi lunari e tanta autoironia .E poi, la verità è che oggi mi piaccio così. Non è il tempo che passa, sono io che avanzo con stile".

Le sue parole hanno colpito i fan e non solo. In un mondo che spesso associa la giovinezza al valore personale e impone modelli di perfezione difficili da sostenere, Barbara manda un messaggio potente: la bellezza non è nascondere, ma mostrarsi per ciò che si è, con eleganza e orgoglio. Con il suo consueto spirito ironico, ha saputo trasformare un semplice gesto quotidiano in un simbolo di maturità e leggerezza. “Sono diventata vintage. E il vintage va di moda, no?”, scrive sorridendo. Un’affermazione che non è solo una battuta, ma una dichiarazione di libertà da ogni standard estetico.

Ruggiero D’Andrea torna a parlare di Barbara De Santi: “Mi aveva promesso che non sarebbe più tornata in trasmissione”

Qualche giorno fa, l'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Ruggiero D’Andrea, è tornato a parlare di Barbara con toni piuttosto polemici. I due si erano conosciuti proprio nel dating show di Maria De Filippi e, dopo un inizio intenso, la loro relazione era finita tra tensioni e recriminazioni.

In un’intervista a Lorenzo Pugnaloni, Ruggiero ha espresso la sua delusione per la scelta di Barbara di tornare in studio, rivelando che lei gli aveva promesso il contrario:

“Sono rimasto stupito dalla sua scelta di rientrare in trasmissione, perché mi aveva giurato che, anche se tra noi fosse finita, non sarebbe mai più tornata a Uomini e Donne.”

L’ex cavaliere ha poi ripercorso i momenti della loro storia, raccontando un episodio che, a suo dire, avrebbe segnato la rottura definitiva: un regalo di compleanno non apprezzato da Barbara.

“I primi mesi siamo stati da Dio, poi tutto è scaturito da un regalo per il suo compleanno che non le è piaciuto. Lei voleva un tennis, ma io non ti regalo un tennis dopo due mesi e mezzo che ti conosco.”

Ruggiero ha spiegato di essersi impegnato nel dono, fatto realizzare a mano, ma di aver ricevuto solo critiche:

“Dovresti apprezzare il gesto, invece lei mi ha detto: ‘No, è una cosa grezza, preferivo un tennis’.”

Secondo lui, quell’episodio avrebbe evidenziato differenze caratteriali troppo forti tra i due. Ma a far discutere di più sono state alcune sue dichiarazioni particolarmente dure nei confronti della De Santi:

“Uso un termine nei suoi confronti: lei è autistica. Ho lavorato con ragazzi down e autistici per un anno e so come si comportano: meticolosi e ripetitivi. Lei è uguale: se esce dai suoi canoni inizia a sbarellare.”

Ruggiero ha poi aggiunto di aver sofferto anche per un commento che Barbara gli avrebbe rivolto in passato, definendolo “l’uomo più povero” con cui fosse mai stata. Un’affermazione che lui non ha dimenticato:

“Sarebbe da radiare dall’albo delle maestre. Fai la classista e hai da portare avanti dei ragazzi che devono studiare e crescere. Se tu sei la prima classista, come fai a spiegare ai ragazzi questa cosa?”

