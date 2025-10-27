TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne: Barbara De Santi sceglie di non tingere più i capelli: "I miei capelli bianchi non sono trascuratezza"
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne: Barbara De Santi sceglie di non tingere più i capelli: "I miei capelli bianchi non sono trascuratezza"

Anita Nurzia

La dama del trono over di Uomini e Donne, spiega la sua scelta di mostrarsi con i capelli bianchi: "Addio tinta, i miei capelli raccontano chi sono"

Uomini e Donne: Barbara De Santi sceglie di non tingere più i capelli: "I miei capelli bianchi non sono trascuratezza"

C’è chi li nasconde, chi li combatte e chi, invece, decide di accoglierli con orgoglio. Barbara De Santi, volto amatissimo di Uomini e Donne e tra le protagoniste più autentiche del parterre over, ha deciso di fare una scelta di libertà e consapevolezza: dire addio alla tinta.

Uomini e Donne, Barbara De Santi e la sua scelta: "Ho deciso di non colorare più i capelli"

Un gesto che per molti potrebbe sembrare piccolo, ma che per lei rappresenta una vera e propria dichiarazione d’intenti. Per anni, come racconta, ha seguito “l’abitudine – quasi l’obbligo sociale – di coprire ogni filo bianco”, ma oggi quel rituale di bellezza ha lasciato spazio a qualcosa di più profondo: l’accettazione, la serenità, la voglia di mostrarsi per ciò che si è, senza maschere.

In un post sincero e ironico, Barbara ha condiviso con i suoi fan la decisione di non colorare più i capelli, spiegando il significato personale e simbolico di questa scelta.

"Ho deciso di non colorare più i capelli. Per anni ho seguito l'abitudine - quasi l'obbligo sociale - di coprire ogni filo bianco, come se l'età o il tempo andassero nascosti. Ma oggi sento che non ho più bisogno di mascherare nulla. I miei capelli bianchi non sono segni di trascuratezza, ma evoluzione, non è pigrizia, ma libertà. Raccontano la mia storia, le sfide che ho affrontato, la serenità che ho imparato ad avere con me stessa, una serata memorabile, o un "non me lo dire" a Uomini e Donne. Insomma: sono diventata vintage. E il vintage va di moda, no? Quindi niente più saloni ogni due settimane, niente più odore di ammoniaca, solo io, i miei riflessi lunari e tanta autoironia .E poi, la verità è che oggi mi piaccio così. Non è il tempo che passa, sono io che avanzo con stile".

Le sue parole hanno colpito i fan e non solo. In un mondo che spesso associa la giovinezza al valore personale e impone modelli di perfezione difficili da sostenere, Barbara manda un messaggio potente: la bellezza non è nascondere, ma mostrarsi per ciò che si è, con eleganza e orgoglio. Con il suo consueto spirito ironico, ha saputo trasformare un semplice gesto quotidiano in un simbolo di maturità e leggerezza. “Sono diventata vintage. E il vintage va di moda, no?”, scrive sorridendo. Un’affermazione che non è solo una battuta, ma una dichiarazione di libertà da ogni standard estetico.

Ruggiero D’Andrea torna a parlare di Barbara De Santi: “Mi aveva promesso che non sarebbe più tornata in trasmissione”

Qualche giorno fa, l'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Ruggiero D’Andrea, è tornato a parlare di Barbara con toni piuttosto polemici. I due si erano conosciuti proprio nel dating show di Maria De Filippi e, dopo un inizio intenso, la loro relazione era finita tra tensioni e recriminazioni.

In un’intervista a Lorenzo Pugnaloni, Ruggiero ha espresso la sua delusione per la scelta di Barbara di tornare in studio, rivelando che lei gli aveva promesso il contrario:

“Sono rimasto stupito dalla sua scelta di rientrare in trasmissione, perché mi aveva giurato che, anche se tra noi fosse finita, non sarebbe mai più tornata a Uomini e Donne.”

L’ex cavaliere ha poi ripercorso i momenti della loro storia, raccontando un episodio che, a suo dire, avrebbe segnato la rottura definitiva: un regalo di compleanno non apprezzato da Barbara.

“I primi mesi siamo stati da Dio, poi tutto è scaturito da un regalo per il suo compleanno che non le è piaciuto. Lei voleva un tennis, ma io non ti regalo un tennis dopo due mesi e mezzo che ti conosco.”

Ruggiero ha spiegato di essersi impegnato nel dono, fatto realizzare a mano, ma di aver ricevuto solo critiche:

“Dovresti apprezzare il gesto, invece lei mi ha detto: ‘No, è una cosa grezza, preferivo un tennis’.”

Secondo lui, quell’episodio avrebbe evidenziato differenze caratteriali troppo forti tra i due. Ma a far discutere di più sono state alcune sue dichiarazioni particolarmente dure nei confronti della De Santi:

“Uso un termine nei suoi confronti: lei è autistica. Ho lavorato con ragazzi down e autistici per un anno e so come si comportano: meticolosi e ripetitivi. Lei è uguale: se esce dai suoi canoni inizia a sbarellare.”

Ruggiero ha poi aggiunto di aver sofferto anche per un commento che Barbara gli avrebbe rivolto in passato, definendolo “l’uomo più povero” con cui fosse mai stata. Un’affermazione che lui non ha dimenticato:

“Sarebbe da radiare dall’albo delle maestre. Fai la classista e hai da portare avanti dei ragazzi che devono studiare e crescere. Se tu sei la prima classista, come fai a spiegare ai ragazzi questa cosa?”

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Ballando con le stelle, Mara Venier si schiera dalla parte di Barbara D'Urso: "Sei la più brava, non cadere nelle trappole"
news VIP Ballando con le stelle, Mara Venier si schiera dalla parte di Barbara D'Urso: "Sei la più brava, non cadere nelle trappole"
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 ottobre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 ottobre 2025
Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca difende Barbara D'Urso dopo l'ultima esibizione: "Lei ha avuto coraggio"
news VIP Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca difende Barbara D'Urso dopo l'ultima esibizione: "Lei ha avuto coraggio"
Grande Fratello, Anita Mazzotta delusa da Francesco Rana: "Mi ha dato della falsa" (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, Anita Mazzotta delusa da Francesco Rana: "Mi ha dato della falsa" (VIDEO)
Un Posto al Sole Anticipazioni 27 ottobre 2025: Per Gianluca tutto si complica mentre Roberto deve affrontare Marina!
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 27 ottobre 2025: Per Gianluca tutto si complica mentre Roberto deve affrontare Marina!
Uomini e Donne: Chi è Marco Veneselli? Età, Instagram, Foto. Tutto sul Corteggiatore di Sara
news VIP Uomini e Donne: Chi è Marco Veneselli? Età, Instagram, Foto. Tutto sul Corteggiatore di Sara
Ballando con le stelle: Marcella Bella duramente criticata dalla giuria, la reazione di Alberto Matano
news VIP Ballando con le stelle: Marcella Bella duramente criticata dalla giuria, la reazione di Alberto Matano
Verissimo, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi pronti ad allargare la famiglia?
news VIP Verissimo, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi pronti ad allargare la famiglia?
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV