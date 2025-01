Uomini e Donne, Barbara De Santi fan di Gianmarco Steri: "Se avessi 20 anni di meno andrei a corteggiarlo!"

News VIP

La storica dama di Uomini e Donne, Barbara De Santi, ha più volte dichiarato di avere una forte simpatia per il nuovo tronista Gianmarco Steri!

Gianmarco Steri, ex corteggiatore e non scelta di Martina De Ioannon, è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne: nella puntata di ieri, lunedì 27 gennaio, è andata in onda su Canale 5 la puntata in cui Maria De Filippi ha chiesto al ragazzo romano di intraprendere il percorso come tronista. La decisione di Maria di mettere Gianmarco sul trono è stata accolta con entusiasmo incredibile dal pubblico, ma anche dal parterre femminile, che ha applaudito gioiosamente. E una dama in particolare si è mostrata molto felice di questa decisione: stiamo parlando di Barbara De Santi.

Sin dalle ultime puntate che hanno preceduto la scelta di Martina, Barbara si è dimostrata una fan di Gianmarco Steri: la dama del trono over ha più volte ribadito che secondo lei la tronista romana avrebbe scelto proprio il maturo e introverso corteggiatore. L'entusiasmo di Barbara per Gianmarco si è manifestato anche quando il corteggiatore è sceso in studio al momento della scelta, elegantemente vestito e con i fiori per Maria De Filippi. Purtroppo, le previsioni di Barbara sono state completamente disattese, dato che Martina ha scelto Ciro Solimeno.

Ma come premio di consolazione, Gianmarco è diventato il nuovo tronista: un'eventualità che ha spinto diverse dame a esultare entusiaste e a ringraziare Maria De Filippi per la sua lungimiranza. Il corteggiatore, infatti, ha catturato davvero il cuore del pubblico e molte fan speravano di vederlo sulla sedia rossa, pronto a trovare l'amore della sua vita. Intervistata poco dopo la registrazione della scelta di Martina, Barbara ha commentato quanto accaduto in puntata, ammettendo di essere rimasta delusa dalla scelta della tronista, perché si aspettava un esito diverso: "Per quanto riguarda il trono tutti i miei pronostici sono stati sbagliati, ma io cercavo di leggere gli indizi, ma Martina ha fatto un trono particolare fino alla fine, dava degli indizi che portavano da una parte e invece era tutt’altro rispetto al finale".

Tuttavia, ha anche ammesso di essere molto felice di vedere Gianmarco sul trono, perché lo ritiene un ragazzo molto maturo e scherzando ha aggiunto: "Contenta però che ci sia Gianmarco sul trono perché se avesse vent’anni di più andrei io tra le corteggiatrici perché è un uomo, anche così giovane".

L'apprezzamento di Barbara per Gianmarco Steri è stato notato anche dalle fan, che hanno visto la dama chiacchierare con il nuovo tronista in puntata. Incuriosite le followers hanno chiesto alla De Santi di cosa avesse parlato con l'ex corteggiatore di Martina e la dama ha rivelato la simpatica (e scherzosa) richiesta rivolta al tronista.

Su Instagram, infatti, una fan di Barbara De Santi ha dichiarato alla dama che il suo entusiasmo per Gianmarco è stato contagioso e che in qualche modo rappresentava tutte le fan del nuovo tronista, visto che "era ora che si sedesse un ragazzo così semplice e genuino su quel trono". Inoltre, l'utente in questione le ha anche chiesto di svelarle che impressione avesse avuto di Gianmarco e cosa gli avesse chiesto durante la chiacchierata mostrata in tv.

Barbara ha rivelato che gli ha chiesto se per caso non avesse un parente più grande e uguale a lui da conoscere e poi di aver augurato buon compleanno alla zia Renata, che aveva compiuto 100 anni quel giorno: "Gli ho chiesto se avesse un parente grande con le caratteristiche di lui e libero per me. E poi gli ho detto di fare gli auguri alla zia che avete visto perché compiva 100 anni quel giorno.

