Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea in crisi? Ecco cosa ha rivelato l'ex cavaliere.

News VIP

Una delle coppie del trono over di questa edizione di Uomini e Donne, quella formata da Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea, potrebbe essere in crisi? Ecco cosa ha rivelato l'ex cavaliere.

Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea sono state una delle coppie di questa edizione di Uomini e Donne che ha sorpreso i fan: la puntigliosa dama del trono over e il cavaliere si sono conosciuti e innamorati in maniera del tutto inaspettata, decidendo di lasciare la trasmissione per vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. Nonostante sembrasse procedere tutto per il meglio tra loro, di recente, si sono diffusi alcuni rumors su una presunta crisi. Ma a rivelare la verità ci ha pensato Ruggiero D'Andrea.

Uomini e Donne, crisi tra Ruggiero D'Andrea e Barbara De Santi?

Barbara De Santi è uno dei volti storici di Uomini e Donne: la dama è stata una presenza fissa per il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e sembrava destinata a diventare una nuova Gemma Galgani, dato che l'amore sembrava non voler arrivare per lei.

Tuttavia, nel corso di questa edizione appena conclusa, l'arrivo di Ruggiero D'Andrea ha modificato la situazione. In maniera del tutto inaspettata il cavaliere e la dama si sono innamorati e nel corso di una delle tante sfilate femminili, Barbara ha chiesto a Ruggiero di lasciare insieme la trasmissione. Da allora, i due hanno vissuto la loro storia d'amore lontano dalle telecamere dello studio, nel quale però sono tornati in una delle ultime puntate, per raccontare come procede la loro relazione.

Nonostante tra i due sembrasse procedere tutto per il meglio e le differenze caratteriali sembrassero più punti di forza che non di debolezza, di recente alcuni rumors su una presunta crisi tra i due hanno iniziato a circolare sempre con maggiore insistenza. A svelare la verità ci ha pensato l'ex cavaliere, che ha dato risposte molto chiare a chi gli chiedeva se ci fosse una crisi con Barbara.

Uomini e Donne, è crisi tra Barbara e Ruggiero? Ecco cosa ha risposto l'ex cavaliere

Di recente, Barbara De Santi è stata lontana dai social, per assistere la sorella vittima di un grave incidente, come l'ex dama ha rivelato: "Le sue condizioni restano critiche e dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Qualche giorno fa sembrava esserci un miglioramento, ma ora tutto è in bilico". Tuttavia, i fan hanno iniziato a notare che da diverso tempo lei e Ruggiero D'Andrea non condividono più nulla insieme sui social, dando adito a diverse voci su una crisi tra i due.

Ma le cose potrebbero non essere affatto così e a confermarlo ci sarebbero alcuni video postati dall'ex cavaliere: su TikTok, dove è molto attivo, Ruggiero D'Andrea ha postato alcuni filmati nei quali appariva da solo e a chi gli ha chiesto di Barbara De Santi, lasciando intendere che i due si fossero lasciati in vista delle registrazioni della nuova edizione, ecco cosa ha risposto l'ex cavaliere: "Ti rispondo, non devo andare da nessuna parte, tanto meno in trasmissione, rispettate il silenzio di Barby io sono anni che faccio storie con il mio mare, continuerò a farle. Non penso faccia nulla di male".

Ruggiero ha anche ricondiviso un altro filmato, quello della loro uscita dal programma e ha replicato ad alcuni complimenti che lui e Barbara hanno ricevuto: "Stupendo, mi commuovo ogni volta che lo vedo, lei di una bellezza disarmante". Sembra, perciò, che non ci sia alcuna crisi tra i due, ma solo un periodo piuttosto difficile per l'ex dama.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne