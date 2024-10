Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone si sono lasciati: "Decisione definitiva, non si torna indietro"

News VIP

Asmaa Fares ha annunciato la rottura con Cristiano Lo Zupone conosciuto nel programma di Uomini e Donne. Ecco cosa ha raccontato l'ex dama sui social.

Definitivamente finita la storia d'amore tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone: la coppia era nata nel parterre del trono over di Uomini e Donne nella scorsa edizione. Dopo un momento di crisi vissuto questa estate, l'ex dama e il cavaliere del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi erano tornati insieme. Ma, nelle precedenti ore Asmaa ha rivelato che tra lei e Cristiano è tutto finito.

Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano si sono lasciati: "Decisione definitiva"

La relazione tra Asmaa e Cristiano è giunta al termine. A comunicare la fine della loro storia è stata l'ex dama con un annuncio sui social, la sera del 3 ottobre 2024. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, infatti, Asmaa Fares ha raccontato che lei e Cristiano Lo Zupone si sono detti addio e questa volta in maniera definitiva.

Nelle ultime settimane, all'ex dama del dating show erano state rivolte diverse domande in merito alla sua situazione sentimentale con Cristiano, con cui aveva iniziato una relazione diversi mesi fa. Così, prendendo la palla al balzo rispondendo a un box di domande sui social, Asmaa ha rivelato che tra lei e Cristiano è tutto finito.

Su Instagram, a un fan che le ha chiesto se fosse tornata single, Asmaa ha replicato senza mezzi termini:

"Ormai si è capito, quindi, sì, ho chiuso la storia con Cristiano. Una scelta che ho preso io definitiva. Ma oggi ho scelto la mia libertà di vivere. Il bene rimarrà per sempre"

Dalle parole di Asmaa sull'aver scelto la propria libertà, è evidente che i problemi di gelosia che avevano portato i due a un momento di crisi durante l'estate non sono stati del tutto risolti.

Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano si dicono addio. La reazione dell'ex cavaliere

In risposta alle parole di Asmaa, poche ore dopo, anche Cristiano ha pubblicato un proprio commento in merito alla fine della loro storia. La coppia aveva progetta di andare a vivere insieme e non erano mancati accenni alle possibili nozze, dato che l'ex dama aveva anche conosciuto i genitori di Cristiano e lui l'aveva definita la sua donna ideale. Nel comunicare la fine del loro rapporto, Cristiano non manca di lanciare una frecciatina alla sua ex:

"Conosce l'amore solo chi ama senza mai perdere la speranza. Asmaa ed io non siamo più legati, come lei stessa ha pubblicato. Ha specificato che per lei rimane il bene, io invece provo amore, quel forte amore che mi ha portato a innamorarmi di lei in pochissimo tempo durante il programma."

Purtroppo, dopo 5 mesi di relazione, la coppia ha scelto di separarsi e Cristiano ha rivelato che solo 10 giorni fa erano impegnati nella ricerca delle fedi per le loro nozze:

"Preciso soltanto che nessuno dei due ha commesso mancanze di rispetto, tradimenti o cose simili. C'è stato un precipitarsi di situazioni spicciole che ci ha portato dal scegliere le fedi per il nostro matrimonio 10 giorni fa, alla necessità di separarsi alla sua voglia di chiudere tutto."

L'ex cavaliere conclude il suo intervento sui social non rinnegando i 5 mesi vissuti con Asmaa, dichiarando che "sono stati 5 mesi di sensazioni e sentimenti che non dimenticherò mai. Ora ricomincio da me".

