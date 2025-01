Uomini e Donne, Asmaa Fares conferma il ritorno di fiamma con Cristiano Lo Zupone: "Nessun tradimento"

News VIP

L'ex dama di Uomini e Donne Asmaa Fares e il cavaliere Cristiano Lo Zupone sono tornati insieme: a confermarlo è Asmaa sui social.

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono stati tra i protagonisti della precedente edizione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dopo mesi di frequentazione con altre dame e cavalieri del trono over, i due hanno scoperto di avere molto in comune e l'intesa che non avevano mai voluto esplorare li ha portati a innamorarsi e a decidere di lasciare la trasmissione insieme. Negli scorsi mesi, Asmaa aveva confermato la rottura con Cristiano, lasciando intendere che ci fossero stati comportamenti scorretti da parte del compagno e si erano diffuse voci di tradimenti ai danni dell'ex dama. Tuttavia, a sorpresa, poco tempo fa, Asmaa ha annunciato che lei e Cristiano sono tornati insieme e ha smentito le voci di un tradimento tra loro.

Uomini e Donne, Asmaa Fares conferma il ritorno di fiamma con Cristiano Lo Zupone

La storia d'amore tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone ha sorpreso molto i fan di Uomini e Donne: il cavaliere del trono over, infatti, si è sempre lanciato in diverse frequentazioni con numerose dame del parterre, ma puntualmente la conoscenza terminava non appena Cristiano posava gli occhi su una nuova dama. A rompere questo schema è arrivata Asmaa, che ha rifiutato numerosi pretendenti prima di dare una chance al cavaliere.

I due hanno intrapreso una conoscenza che è durata poche settimane e nell'ultima registrazione della scorsa edizione hanno deciso di proseguire questa frequentazione lontano dalle telecamere. Con somma sorpresa di tutti, la coppia ha trovato da subito un suo equilibrio, tanto che durante l'estate i due hanno iniziato a parlare di convivenza e matrimonio.

Tuttavia, pochi mesi fa, si sono diffuse le voci di una rottura tra i due e, infatti, prima Asmaa e poi Cristiano hanno confermato che la loro relazione si era interrotta. I due avevano deciso di riprovarci, ma a distanza di poche settimane era di nuovo venuto meno l'idillio: rumors di un tradimento di Cristiano ai danni di Asmaa hanno spinto la dama a porre fine alla loro storia. Il cavaliere ha anche svelato che la decisione della dama è arrivata come un fulmine a ciel sereno, dato che i due stavano valutando una data per le nozze e si erano impegnati per scegliere le fedi nuziali. Asmaa non aveva risparmiato all'ex compagno frecciatine e commenti velenosi, soprattutto, dopo che si erano diffuse segnalazioni sul comportamento di Cristiano, visto insieme a diverse ragazze a un evento di paese.

Tuttavia, di recente, un video su TikTok li mostrava felici e complici (ancora una volta) e, infatti, Asmaa è intervenuta sui social a confermare che tra lei e Cristiano c'è stato un ritorno di fiamma e che le voci di un tradimento erano del tutto false.

Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano sono di nuovo una coppia: pochi mesi fa l'annuncio della fine della loro storia

Nelle scorse ore, Asmaa Fares ha confermato il ritorno di fiamma con Cristiano Lo Zupone, smentendo le voci di un tradimento ai suoi danni. Rispondendo alle domande dei followers, infatti, su Instagram, l'ex dama del parterre over ha raccontato cosa è successo tra lei e Cristiano. Asmaa ha rivelato che la storia d'amore con Cristiano procede a gonfie vele e il cavaliere ha anche conosciuto il figlio della compagna.

Proprio in riferimento al rapporto che si è instaurato tra Cristiano e il bambino, Asmaa ha confidato che i due vanno molto d'accordo e a conferma ha postato un video che li ritrae insieme, corredato da queste parole: "Il video dice tutto ma non riuscirei mai a spiegare il loro rapporto così unico. Come dice mio figlio: “Io e Cri parliamo la stessa lingua”. E’ vero, loro parlano la stessa lingua."

Asmaa ha annunciato anche che lei e Cristiano ora convivono e che anche se il compagno viaggia molto per lavoro, poi torna a casa da lei e da suo figlio. Sulla crisi che ha minacciato di dividerli e sul presunto tradimento, Asmaa ha fornito alcuni chiarimenti, dichiarando che dopo 8 mesi di frequentazione stanno imparando a conoscerci, ma che "nessuno ha traduto nessuno". Le divergenze che li hanno divisi sono dovute a differenze di carattere che stanno imparando a gestire:

"Semplicemente abbiamo due caratteri difficili ed oggi abbiamo trovato la chiave per portarci rispetto e ognuno ha i suoi spazi. Siamo più sereni a stare insieme e abbiamo voglia di creare la nostra vita. A volte per ritrovarsi bisogna perdersi quasi del tutto!"

