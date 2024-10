Uomini e Donne, arriva il primo Bacio per Michele Longobardi: colpo di fulmine con Veronica

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda giovedì 10 ottobre 2024, il tronista Michele Longobardi scambia il primo bacio appassionato con Veronica, suscitando l'ira della corteggiatrice Amal.

Il tronista Michele Longobardi ha iniziato da poche settimane il suo percorso nello studio di Uomini e Donne ma sembra già aver avuto un clamoroso colpo di fulmine per la corteggiatrice Veronica. Durante la puntata in onda il 10 ottobre 2024 su Canale 5, infatti, è stata mostrata la loro esterna che è terminata con un bacio a dir poco appassionato. Mentre la rivale Amal prende la parola mostrandosi infuriata, Michele commenta positivamente l’esterna e appare già molto preso dalla bella Veronica.

Uomini e Donne, Michele Longobardi cambia rotta

La nuova stagione di Uomini e Donne si è aperta da poche settimane ma non si può certo dire che siano mancati i colpi di scena. Tra i tronisti di questa edizione del dating show di Maria De Filippi ritroviamo anche Michele Longobardi, noto al pubblico del programma di Canale 5 per aver corteggiato in passato Manuela Carriero prima che abbandonasse il trono. Michele si è mostrato immediatamente molto spigliato davanti le telecamere ma non a tutti è piaciuto il suo senso dell’umorismo, tanto che parte dei telespettatori fanno già il tifo per il collega Alessio che appare molto più timido e genuino. Per i due tronisti sono scese bellissime corteggiatrici e Longobardi è rimasto folgorato dall’affascinante Amal, al punto da portarla in esterna per ben due volte di fila e mostrarsi geloso all’idea che la ragazza potesse scegliere di conoscere meglio anche il collega romano.

Tuttavia, nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda giovedì 10 ottobre 2024, abbiamo assistito ad un improvviso cambiamento di rotta dal momento che Amal è rimasta a casa, poiché Michele le ha preferito Sofia e Veronica. In studio, il tronista ha affrontato immediatamente Sofia comunicandole che, a suo parere, tra loro non è scattata la giusta chimica e la corteggiatrice si è trovata d’accordo, salutandolo con tranquillità e augurandogli un bel percorso nel programma, tra l’applauso del pubblico che ha apprezzato la sua maturità. A far girare la testa a Longobardi, ci ha pensato Veronica con la quale è scattato anche un bacio durante l’esterna. Ecco cosa è successo e la reazione della rivale Amal, che fino ad ora sembrava essere la preferita dal tronista.

Uomini e Donne, Michele bacia Veronica: Amal furiosa

Michele ha raccontato di non aver notato Veronica fino a quando la bella corteggiatrice, prendendo coraggio poiché inizialmente a disagio davanti le telecamere, ha fatto di tutto per poter fare un ballo con lui al centro dello studio di Uomini e Donne. Durante quel ballo, il tronista ha percepito qualcosa di speciale e ha voluto approfondire, pur dovendo lasciare a casa Amal che non l’ha presa benissimo, mostrandosi insoddisfatta e arrabbiata per la mancata esterna. Veronica ha organizzato un appuntamento intimo, festeggiando il compleanno in una splendida cornice di addobbi romantici e con tanto di torta, e tra una battuta e l’altra è scattato anche un bacio a dir poco appassionato che ha sconvolto il pubblico e gli altri protagonisti del dating show di Canale 5.

Dopo aver visionato l’esterna, Michele ha confermato le ottime sensazioni su Veronica ammettendo di sentirsi già molto coinvolto a causa di una sorta di colpo di fulmine, e la corteggiatrice si è mostrata molto felice per queste parole, confermando di sentirsi allo stesso modo. Amal, invece, l’ha presa malissimo e ha rimbeccato Michele per poi far notare quanto facilmente Veronica abbia ceduto al bacio. A questo punto la bella corteggiatrice si è difesa, dal momento che dovrebbe essere sacrosanto il diritto di una donna di concedere o meno un bacio durante una conoscenza, trovando il favore del pubblico che ha applaudito alle sue parole. Anche Longobardi si è dimostrato infastidito dal discorso di Amal, facendole poi notare che con lei si è sentito frenato poiché è stata lei in prima persona a dare l’impressione di volerci andare con i piedi di piombo. Cosa accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Amal riconquisterà il favore di Michele?

