Uomini e Donne Anticipazioni: show di Barbara De Santi che minaccia di lasciare il programma!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne per i protagonisti del trono over e del trono classico. Barbara De Santi perde le staffe e vuole lasciare.

Si sono tenute ieri, lunedì 21 ottobre 2024, le nuove registrazioni di Uomini e Donne ed ecco le Anticipazioni sui protagonisti del trono over e del trono classico. Mentre il tronista Michele Longobardi perdona Amal ed esce con lei in esterna per un chiarimento, suscitando la furia del collega Alessio Pecorelli, Barbara De Santi si rende protagonista di un vero e proprio show al centro dello studio, minacciando di abbandonare. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Anticipazioni trono over: Barbara De Santi vuole andarsene!

Continuano i colpi di scena nello studio di Uomini e Donne e, questa volta, è Barbara De Santi a monopolizzare l’attenzione dello studio. Stando alle Anticipazioni delle nuove registrazioni del dating show di Canale 5, che si sono tenute lunedì 21 ottobre 2024 e che sono state diffuse da Lorenzo Pugnaloni, Barbara sta uscendo un cavaliere e tra loro è andata piuttosto bene, dato che c’è stato anche un bel bacio passionale. In puntata, tuttavia, l’uomo ha ammesso di non volersi precludere altre conoscenze al momento, portando la dama a dare di “matto” con una vera e propria scenata di gelosia. Arrabbiata e delusa, dopo essersi scontrata duramente con il cavaliere in questione, De Santi avrebbe minacciato di lasciare per sempre il programma.

Passiamo poi agli altri protagonisti del trono over, in particolare Gemma Galgani che continua la frequentazione con Fabio, ballando anche con lui al centro dello studio, e appare visibilmente presa dall’uomo. Alessio Pilli Stella, tornato a Uomini e Donne dopo la rottura con Claudia Lenti, invece è uscito con Prasanna e Margherita Aiello, ma con quest’ultima non è andata benissimo e ha dunque deciso di chiudere la conoscenza. Cosa è successo invece ai protagonisti del trono classico? Anche per loro scontri durante la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Michele torna da Amal!

Nel corso delle ultime puntata di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, il tronista Michele Longobardi è rimasto molto deluso dalla scelta di Amal di uscire in esterna con Alessio Pecorelli, sebbene lei avesse premesso sin dal principio di non volersi precludere l’occasione di conoscere il romano. Stando alle Anticipazioni, tuttavia, Michele è tornato sui propri passi dopo aver chiuso la conoscenza con Amal e l’ha portata in esterna, scatenando l’ira del collega Alessio che ha deciso di eliminare la corteggiatrice. Mentre non è chiaro cosa sia accaduto tra Michele e Amal e si scoprirà nelle prossime registrazioni, Francesca Sorrentino ha deciso di portare in esterna il nuovo arrivato Francesco e Paolo ha preso la parola, ammettendo di esserci rimasto male. Occorre inoltre segnalare che, sempre nella giornata di ieri lunedì 21 ottobre 2024, hanno registrato anche lo speciale di Amici - Verissimo con Maria De Filippi e Silvia Toffanin, che andrà in onda il prossimo 23 novembre su Canale 5.

