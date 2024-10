Uomini e Donne Anticipazioni: nuovi risvolti per il trono classico!

News VIP

Ieri, martedì 15 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Vediamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni!

Uomini e Donne Anticipazioni: Amal torna per Alessio Pecorelli

Come riportano le Anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, la nuova registrazione dell'appuntamento di Uomini e Donne ha visto nuovi risvolti per il trono classico. In studio è tornata la corteggiatrice Amal, che è ritornata per Alessio Pecorelli.

La corteggiatrice era arrivata in trasmissione con un interesse anche per Michele Longobardi, con cui aveva iniziato una conoscenza. Tuttavia, la corteggiatrice aveva intrapreso un percorso anche con Alessio, infastidendo Michele. Quando l'esterna tra la ragazza e Amal era andata molto bene e in studio era scoppiata una discussione tra la corteggiatrice e Michele, quest'ultimo aveva deciso di chiudere con la corteggiatrice. E, poco dopo, anche Alessio aveva deciso di non proseguire la frequentazione con lei.

Tuttavia, nella registrazione di ieri, Alessio ha deciso di dare ad Amal una seconda chance e riaprire la loro frequentazione. Anche Martina De Ioannon ha iniziato una nuova conoscenza con un nuovo corteggiatore. Il ragazzo è sceso ieri in puntata nel parterre e Martina ha accettato di conoscerlo e ballare con lui.

Uomini e Donne Anticipazioni: Gemma Galgani sempre più presa da Fabio!

Gemma Galgani, intanto, è sempre più presa da Fabio, il cavaliere che ha vissuto 40 anni in Canada e che la sta corteggiando da qualche puntata. I due sono usciti a cena insieme e la dama torinese è parsa al settimo cielo. Ancora una volta, in studio, la coppia si è esibitia in un ballo al centro studio che ha mostrato tutta la loro affinità e complicità.

Sabrina intanto ha accettato di uscire con due nuovi cavalieri, mentre Ilaria e Gabriele hanno deciso di chiudere la loro frequentazione, a causa delle divergenze in materia di figli. La dama ne vorrebbe e il cavaliere no.

Sfilata femminile che ha visto il ritorno di Tony Renda come dj e il trionfo di Sabrina. Non si è parlato di Mario Cusitore, ancora assente Armando Incarnato.

