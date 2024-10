Uomini e Donne Anticipazioni, Mario Cusitore sciocca: confessioni intime al centro studio

News VIP

Le Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata ieri, 14 ottobre 2024, svelano che Mario Cusitore sarà ancora protagonista al centro studio con altre confessioni intime. Vediamo insieme cosa è successo!

Ieri, lunedì 14 ottobre 2024, è stato registrato un nuovo appuntamento con Uomini e Donne e, ancora una volta, al centro studio Mario Cusitore è stato protagonista della scena, condividendo diversi dettagli intimi al centro studio sulle sue frequentazioni!

Uomini e Donne Anticipazioni, Mario Cusitore al centro studio: confessioni intime su Margherita e Morena!

Come svelano le Anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, la registrazione della puntata di Uomini e Donne si è concentrata principalmente sul trono over. Protagonisti della puntata sono stati Mario Cusitore, che ha deciso di chiudere entrambe le frequentazioni con Margherita Aiello e Morena Farfante.

Tuttavia, a scioccare i presenti in studio sono stati gli ennesimi dettagli intimi che il cavaliere del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha deciso di condividere. Cusitore, infatti, ha rivelato di essere andato a letto sia con Margherita sia con Morena. Inoltre, su quest'ultima, ha aggiunto che la loro notte di passione è durata fino alle prime luci dell'alba.

Nonostante i trascorsi con entrambe le dame, alla fine, Mario ha deciso di chiudere sia con Morena sia con Margherita, perché a suo dire non si era creata l'intesa mentale che ricercava in un rapporto.

Uomini e Donne Anticipazioni, Gemma Galgani potrebbe aver trovato l'amore?

Altra protagonista della registrazione è stata Gemma Galgani: la storica dama del dating show sta continuando a frequentare Fabio, corteggiatore sceso per lei nelle precedenti puntate. Tra i due procede tutto a gonfie vele e il nuovo cavaliere sembra essere tutto ciò che la dama cerca in un uomo.

Come riportano le Anticipazioni, i due hanno ballato al centro studio e dato che il cavaliere ha un modo particolare di muoversi sulla pista, anche la dama torinese si è lasciata coinvolgere dalla sua energia.

Barbara, invece, decide di chiudere con il corteggiatore che era sceso per lei. Infine, presenti in studio i quattro tronisti del trono classico, ma di loro e delle loro esterne non si è parlato. Molto probabilmente, saranno protagonisti della seconda registrazione, prevista per questa sera, martedì 15 ottobre 2024.

