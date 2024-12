Uomini e Donne Anticipazioni: Gianmarco e Martina avvistati insieme in esterna "si baciavano continuamente"

News VIP

Secondo un'anticipazione sulle prossime esterne di Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon sono stati visti in esterna sulla neve, intenti a baciarsi.

Uomini e Donne è andato in onda con l'ultima puntata di quest'anno venerdì, 20 dicembre. Il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi tornerà in onda dopo la pausa natalizia con le ultime registrazioni che sveleranno cosa è successo nel trono classico e over. In particolare, gli occhi del pubblico sono puntati su Martina De Ioannon e su quando andrà in onda la sua scelta. La tronista romana, infatti, è apparsa sempre più divisa tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Ma una nuova segnalazione, rivelata da Alessandro Rosica, ha mostrato un interessante sviluppo per i fan della coppia Martina e Gianmarco: i due, infatti, sono stati avvistati in una romantica esterna sulla neve, intenti a baciarsi.

Alessandro Rosica ha postato sulla sua pagina Instagram una segnalazione, con tanto di foto, di un'esterna tra Martina e Gianmarco: la tronista e il corteggiatore romano sono stati infatti visti a Roccaraso, sulla neve, intenti a scambiarsi baci ed effusioni di fronte alle telecamere del dating show di Uomini e Donne. Nella foto postata da Rosica i due protagonisti del trono classico sono abbracciati e a corredo dello scatto, il giornalista ha pubblicato le seguenti parole: "Oggi, Martina De Ioannon e Gianmarco in montagna a Roccaraso. Si sono baciati tutto il tempo."

Il giornalista ha aggiunto che da settimane raccoglie voci dell'interesse sempre crescente di Martina per Gianmarco: a rivelarglielo sarebbero state delle amiche vicine alla tronista, che hanno raccontato di come Martina sia sempre più innamorata di Gianmarco e che potrebbe scegliere proprio il tronista romano al momento della scelta.

Nel corso delle ultime puntate andate in onda, Gianmarco Steri si è reso protagonista di un gesto molto forte: dopo giorni di discussione con Martina si è recato in camerino e l'ha baciata appassionatamente, al punto che la tronista in studio non riusciva a smettere di sorridere. Questo bacio, tuttavia, ha scatenato il fastidio di Ciro Solimeno. Il corteggiatore napoletano ha deciso di alzarsi e andar via, intimando alla tronista di non inseguirlo perché dopo aver visto quella scena in camerino non intendeva restare in studio ed essere preso in giro da Martina.

Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne rivelano che Martina De Ioannon andrà a riprendere Ciro Solimeno, raggiungendolo a Torre Annunziata per convincerlo a non rinunciare al percorso con lei. Nonostante le iniziali diffidenze, Ciro alla fine cederà e tornerà a Uomini e Donne, ma se con il corteggiatore napoletano la situazione sembra essersi appianata, non si può dire lo stesso per Gianmarco.

In un'altra esterna, infatti, lui e Martina appariranno molto distanti l'uno dall'altra e sarà necessario l'intervento in studio di Maria De Filippi per convincere Gianmarco a ballare con Martina una bachata (come ci svelano le anticipazioni di Isa&Chia).

Questo ballo potrebbe essere il punto di svolta, dato che, come ha rivelato Alessandro Rosica, i due sono stati visti in esterna sulla neve intenti a scambiarsi baci e abbracci, di fronte alle telecamere del programma. Dato che Uomini e Donne è attualmente in pausa, per le festività natalizie, le prossime puntate andranno in onda a partire dal 7 gennaio 2025, perciò, dovremo attendere ancora qualche settimana prima di vedere cosa hanno svelato le anticipazioni.

