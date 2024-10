Uomini e Donne, Anticipazioni: Gemma Galgani lascia il programma proprio con lui?

News VIP

Gemma Galgani innamorata di Salvatore? Le Anticipazioni parlano chiaro, per la dama torinese potrebbe essere la volta buona per innamorarsi davvero.

Il percorso di Gemma Galgani potrebbe avere presto una svolta inattesa? Stando alle ultime Anticipazioni di Uomini e Donne, la dama torinese sarebbe particolarmente entusiasta della presenza di Salvatore, un corteggiatore degno di nota che potrebbe addirittura convincerla a lasciare il programma di Canale 5. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul futuro di Gemma nel dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Salvatore: svolta inattesa

Il nuovo anno televisivo non è iniziato nel migliore dei modi per Gemma Galgani. La protagonista più chiacchierate di Uomini e Donne, infatti, ha provato a conoscere meglio Valerio, un cavaliere che trascorre la maggior parte dell’anno in Sardegna per gestire una struttura ricettiva, e si divide tra la splendida isola e Napoli. Valerio è sceso a corteggiarla fin troppo sicuro di sé stesso, certo di essere già molto interessato a Gemma dal momento che la segue da diversi anni nel suo percorso televisivo. Galgani, lusingata e intrigata, ha accettato di uscire con il cavaliere ma la conoscenza si è rivelata un completo disastro.

Valerio ha confuso tutti con la sua strampalata teoria sui baci, facendo pensare al pubblico che fosse una scusa per non approfondire il lato fisico della loro conoscenza, per poi regalare a Gemma una lingerie sensuale che, tuttavia, ha acquistato insieme ad una misteriosa amica, tale Maria Soledad. La torinese ha pensato che potesse essere una vecchia fiamma di Valerio ed è scoppiata una discussione feroce, durante la quale ha perso le staffe completamente al punto di rifilare al cavaliere uno schiaffo in pieno volto. Un episodio che poi è costato l’addio definitivo tra un mare di polemiche. Per fortuna per Gemma è sceso Salvatore, che sembra averla colpita particolarmente al punto da segnare una svolta nel suo percorso a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia?

Sono ormai più di dieci anni che Gemma Galgani cerca l’amore a Uomini e Donne e più volte ci è andata vicino, per poi dover fare i conti con un amaro epilogo. Nelle ultime puntate del dating show di Maria De Filippi, dopo la delusione per Valerio, Gemma ha conosciuto Salvatore e sembra che tra loro la situazione stia per decollare verso un lieto fine. Le Anticipazioni del programma di canale 5, infatti, ci svelano che Galgani e Salvatore inizieranno a conoscersi seriamente e si troveranno particolarmente bene insieme, mangiando ostriche e ballando a ritmo di samba. Insomma, Salvatore è un uomo non solo più giovane della dama torinese ma anche pieno di iniziative al punto da conquistare totalmente Gemma.

Giunti a questo punto, dunque, ci si chiede se la dama torinese sia pronta a lanciarsi in questa nuova avventura lontano dalle telecamere, lasciando Uomini e Donne insieme a Salvatore. Sicuramente le premesse ci sono tutte ma è anche vero che il pubblico, per quanto si auguri il meglio per la dama dopo tanta sfortuna in amore, farebbe fatica a pensare al format senza di lei che è una delle principali protagoniste, anche nelle liti con Tina Cipollari in studio, alcune delle quali sono diventate iconiche. Chi sicuramente ha trovato l’amore lontano dalle telecamere è la sua amica del cuore, Ida Platano, che solo qualche giorno fa ha comunicato su Instagram, visibilmente emozionata, di essersi fidanzata e di star vivendo finalmente un momento magico.

