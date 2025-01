Uomini e Donne, anticipazioni: arrivano pullman di corteggiatrici per Gianmarco Steri

News VIP

Oggi, martedì 21 gennaio 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni: boom per Gianmarco e bacio per Francesca Sorrentino

La puntata si è aperta con Tina protagonista assoluta. Seduta sul suo trono, ha esaminato attentamente i corteggiatori che si sono presentati per lei. Dopo uno scambio iniziale di battute e una breve valutazione, Tina ha deciso di eliminare immediatamente due uomini, mandandoli via senza possibilità di replica. La sua sicurezza e schiettezza hanno suscitato qualche risata e qualche mormorio in studio.

Il trono di Gianmarco ha visto una lunga sfilata di ragazze, pronte a conquistare il suo cuore. Sono state mostrate immagini con i pullman pieno di corteggiatrici per un totale di oltre un centinaio. Gianmarco ha cercato di conoscerle meglio, chiacchierando e ballando con alcune di loro. Tuttavia, la necessità di fare una selezione lo ha portato a eliminare parecchie corteggiatrici sul momento. Gianluca e Gianmarco, corteggiatori di Francesca, sono usciti dallo studio per fare spazio alle corteggiatrici di Gianmarco S.

Un momento particolare è stato l’arrivo di un amico del 28enne romano in studio, che ha raccontato alcuni aneddoti personali del tronista, contribuendo a far emergere un lato più spontaneo e autentico del ragazzo. Si è poi scoperto che per l'ex corteggiatore di Martina De Iannon sono arrivate oltre 8000 richieste di partecipazione, un numero impressionante che testimonia il grande interesse nei suoi confronti.

Il percorso di Francesca si è rivelato molto movimentato. Durante la registrazione, è stato mostrato un video in cui Gianluca, uno dei suoi corteggiatori, si reca nel camerino di Francesca per chiarire i dubbi che lei aveva espresso nella puntata precedente riguardo al suo reale interesse. Dopo una discussione, la tronista ha ammesso che i malintesi sono stati superati, ristabilendo un clima sereno tra i due. Successivamente è stata mostrata l’esterna con Gianmarco, ambientata a Roma. I due hanno trascorso momenti romantici passeggiando per la città, e l’esterna si è conclusa con un bacio appassionato. Francesca ha poi fatto una videochiamata con sua nonna, un momento tenero che ha fatto sorridere sia Gianmarco che il pubblico. In studio, però, la Sorentino ha deciso di non ballare con nessuno

Anticipazioni Trono Over:

Claudia sta continuando a conoscere un nuovo uomo che si è presentato per lei. Tuttavia, quando un altro uomo è arrivato per corteggiarla, la dama ha deciso di non farlo scendere, spiegando che per ora vuole concentrarsi sulla persona con cui sta parlando. Anche per il cavaliere di Claudia sono arrivate due nuove donne, ma, vedendo il rifiuto della dama verso il nuovo pretendente, ha deciso di non farle entrare, seppur con qualche esitazione che ha lasciato intendere che non fosse del tutto convinto della sua scelta. Barbara, dal canto suo, ha ricevuto la visita di due nuovi uomini, ma dopo una breve valutazione ha scelto di non tenerli. La sua espressione lasciava intuire una certa delusione, come se le aspettative non fossero state soddisfatte.

