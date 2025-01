Uomini e Donne, Amal Kemal dice la sua su Mary Chiaro: "Doppogiochista"

News VIP

Dopo le rivelazioni di Mary Chiaro sul doppio gioco di Michele Longobardi, tronista di Uomini e Donne, Amal Kemal, altra corteggiatrice di Michele, ha detto la sua sull'ex "rivale": ecco come l'ha definita.

Le rivelazioni di Mary Chiaro hanno gettato nel panico Michele Longobardi, tronista di Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice, infatti, eliminata in una delle ultime registrazioni prima della pausa natalizia ha sbugiardato Michele, rivelando alla redazione che da settimane aveva creato un profilo fake con il quale aveva iniziato a contattare lei e le altre due corteggiatrici. Nonostante l'intervento di Mary abbia permesso alla redazione di smascherare Michele, su di lei Amal Kemal non sembra avere un'opinione del tutto positiva. Ecco perché!

Uomini e Donne, Mary Chiaro sbugiarda Michele Longobardi, ma per Amal Kemal lei è una "doppiogiochista"

Mary Chiaro ha rivelato alla redazione dei numerosi messaggi che si è scambiata con Michele Longobardi: il tronista napoletano, infatti, aveva creato un profilo su Instagram con il quale, segretamente, aveva cercato di contattare le tre corteggiatrici - Amal, Veronica Fedele e Mary - per sapere cosa pensassero davvero di lui. Se le prime due avevano ignorato i direct del tronista, Mary aveva compreso subito che dietro questo utente misterioso si celava Michele e aveva iniziato a chattare con lui.

Nel corso di una delle ultime puntate andate in onda questa settimana su Canale 5 sono stati svelati i contenuti di quei messaggi, alcuni dei quali hanno aggravato la posizione di Michele anche agli occhi delle altre due corteggiatrici. Nonostante la violazione del regolamente, però, al centro studio Maria De Filippi aveva sminuito l'accaduto e il tutto si è risolto con una risata collettiva e un perdono al tronista, reo di aver ceduto alle sue insicurezze. Sebbene le rivelazioni di Mary Chiaro abbiano permesso alla redazione di smascherare Michele e di rivelarne la vera natura, a non essere del tutto convinta delle buone intenzioni dell'ex corteggiatrice è Amal Kemal.

Tra le corteggiatrici a cui Michele ha dichiarato fin dall'inizio di essere molto interessato, Amal sui social ha replicato a un commento di un follower sotto un suo video TikTok, svelando cosa pensa di Mary Chiaro. A chi le ha suggerito di "allearsi" con Mary e Veronica Fedele contro il tronista, Amal ha replicato che se proprio dovesse scegliere con chi allearsi, questa persona sarebbe Veronica, non certo una "doppiogiochista" come Mary:

"Se mi devo coalizzare con qualcuno lo faccio con Veronica al massimo, sicuramente non con l’altra doppiogiochista. Sempre e solo dalla parte delle donne intelligenti"

Il video è stato commentato anche da Veronica Fedele che ha espresso il suo dispiacere per i vari screzi che ha avuto durante il percorso con Amal, quando ancora credeva nella buonafede di Michele: "Mi dispiace esserci fatte la guerra per chi non ci meritava, ma la bellezza della vita sta anche ne ricredersi". Amal si è detta d'accordo e ha aggiunto che non potrebbe mai avercela con lei, perché "sei buona e si vede". Sembra perciò che le due corteggiatrici abbiano sotterrato l'ascia di guerra definitivamente.

Uomini e Donne, figuraccia per Michele: il profilo fake e la relazione con Alessandra Fumagalli

Oltre alla scoperta del profilo fake, dalle prossime puntate di Uomini e Donne emergerà anche un altro elemento che porterà alla fine del trono di Michele Longobardi. Il tronista, infatti, ancora una volta ha violato il regolamento del dating show e ha frequentato, sebbene solo virtualmente, per settimane Alessandra Fumagalli, ex scelta di Luca Daffrè.

A svelarlo è stata la ragazza in persona, che ha fornito alla redazione messaggi e chat tra lei e Michele, sbugiardandolo una volta per sempre. Stando alle ultime anticipazioni, sembra che se la prima volta Maria De Filippi ha chiuso un occhio sul comportamento infantile di Michele, di fronte a questa palese mancanza di rispetto replicherà chiedendogli di abbandonare lo studio.

Michele abbandonerà così lo studio in lacrime, cercando di inseguire Amal in camerino: il tronista dichiarerà in seguito che lei è l'unica che davvero gli interessava e che avrebbe voluto sceglierla. Ma l'ex corteggiatrice sarà irremovibile e gli chiuderà la porta in faccia, senza neppure ascoltare ciò che avrà da dire.

