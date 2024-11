Uomini e Donne, Amal Kamal rivela: "Ho messo le cose in chiaro con Michele, ho la coscienza a posto"

News VIP

La corteggiatrice di Uomini e Donne Amal Kamal si è raccontata al magazine ufficiale della trasmissione. Ecco cosa ha raccontato a proposito di Michele Longobardi e Alessio Pecorelli!

Amal Kamal è tra le protagoniste del trono classico di questa edizione di Uomini e Donne: scesa inizialmente solo per Alessio Pecorelli, ha poi manifestato interesse anche per Michele Longobardi, con cui è uscita in esterna in più di un'occasione. Quando però le sue attenzioni sono virate maggiormente su Alessio, l'altro tronista non ha trattenuto il fastidio e tra loro sono volate scintille. Al magazine ufficiale della rivista, Amal ha dichiarato di non aver dubbi che il suo comportamento sia stato corretto e di aver messo in chiaro le cose con Michele fin da subito.

Uomini e Donne, Amal Kamal su Michele Longobardi: "Con lui ho messo in chiaro le cose fin dall'inizio"

Amal si è definita sicura di sé e determinata, anche se ha ammesso che non è sempre stata così, ma che sta cercando di farsi strada nella vita tenendo ben presente queste qualità e l'esempio di sua madre, che l'ha cresciuta da sola. In merito ai tronisti che ha scelto di corteggiare, Amal ha già inquadrato entrambi: ha definito Alessio molto riflessivo e maturo, perché preferisce riflettere e osservare prima di giudicare le persone. "Questo è il comportamento di una persona intelligente" ha aggiunto ed è anche per questo che lo sta apprezzando.

Prima di prendere parte al dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Amal ha rivelato di aver avuto solo una relazione importante e che è durata un anno ed è terminata due anni e mezzo fa. Dopo questa esperienza così dolorosa per lei, la corteggiatrice ha deciso di volere un tipo di ragazzo "che non è per tutte" e che sia convinto di volerle stare accanto e tenerle testa.

Su Michele Longobardi la corteggiatrice ha rivelato che, inizialmente, quando il tronista l'aveva definita falsa e ipocrita, le sue parole l'avevano ferita, ma che con il senno di poi ha realizzato che non ha motivo di dar peso alle sue dichiarazioni, perché fin da subito con Michele ha messo in chiaro quale fossero le circostanze per le quali decideva di conoscerlo:

"Penso che lui abbia reagito male per colpa della competizione con Alessio. Non sapendo gestire questa situazione, ha deciso di attaccarmi. Io sono a posto con la mia coscienza. Sono stata chiara con entrambi"

Uomini e Donne, Michele stupisce tutti e chiede ad Amal di ripensarci: la reazione di Alessio

Dopo aver dichiarato di essere stato molto deluso dal comportamento di Amal, Michele aveva deciso di non proseguire la conoscenza con la corteggiatrice, perché la ragazza gli aveva preferito Alessio. La ventunenne aveva ribadito che questo suo comportamento dipendeva principalmente dall'orgoglio e che non pensava di meritarsi le parole di Michele. Il tronista, infatti, l'aveva definita falsa e l'aveva accusata di voler solo giocare con lui.

Al centro studio, Michele aveva poi dichiarato che non voleva più saperne di lei e che non avrebbe cambiato idea sulla loro conoscenza. Per lui, si interrompeva in maniera definitiva. Tuttavia, nella puntata di oggi, mercoledì 6 novembre, Michele si è presentato al centro studio con Alessio ed è emerso che il primo ha raggiunto Amal in camerino per chiarire con lei e chiederle un seconda occasione.

Sorpresa e lusingata, Amal ha accettato di continuare la frequentazione con Michele, ma nessuno dei due si aspettava la reazione di Alessio. Il tronista romano, infatti, dopo aver osservato la situazione e aver ascoltato le parole di entrambi, si è espresso con durezza nei confronti della corteggiatrice, ricordandole quanto sia stata ipocrita e alla fine ha augurato a entrambi..."di farsi una passeggiata insieme!".

