Uomini e Donne, Amal Kamal e Veronica Fedele svelano i retroscena sulla fine della loro amicizia

Le due ex corteggiatrici di Uomini e Donne Amal Kamal e Veronica Fedele hanno svelato cosa ha portato alla fine della loro recente amicizia.

Amal Kamal e Veronica Fedele, le due ex corteggiatrici del trono di Michele Longobardi a Uomini e Donne, sono intervenute a spiegare i retroscena della fine della loro amicizia. Nonostante le due ragazze, insieme a Mary Chiaro, si contendessero il tronista stabiese, la figuraccia di Michele e le bugie dette loro sulla frequentazione esterna al programma con Alessandra Fumagalli le hanno spinte a coalizzarsi e a stringere un'insospettabile amicizia. Tuttavia, a causa di una lite, tra Amal e Veronica tale amicizia sarebbe già giunta al capolinea.

Uomini e Donne, Amal e Veronica svelano i retroscena sulla loro lite

Fino a pochi giorni fa, Amal, Veronica e Mary si sono mostrate sorridenti e affiatate sui social: le tre ex corteggiatrici hanno sorpreso il web riunendosi per una vacanza invernale e pubblicando dirette social nelle quali hanno raccontato ulteriori dettagli sul disastroso trono di Michele Longobardi. Il tronista ha infatti cercato di contattare prima Veronica e poi Amal, arrivando fin sotto casa di quest'ultima nella speranza di ricevere il perdono.

Tuttavia, poco tempo fa, Veronica ha pubblicato una risposta a una box di domande su Instagram, replicando a chi le chiedeva perché Amal avesse smesso di seguirla sui social. La replica di Veronica era stata un secco "Non so, queste bambinate non mi appartengono". Nelle scorse ore l'ex corteggiatrice è tornata ad approfondire la lite che l'avrebbe portata a chiudere i rapporti con Amal e in un video su TikTok ha rivelato alcuni retroscena: dal racconto della corteggiatrice, sembra che lei e Mary avessero deciso di andare a Trento per trascorrere un weekend insieme. Le tre sono state ospiti di una struttura sulle Dolomiti per alcuni giorni. Veronica ha aggiunto che il weekend era andato alla grande e che tutte e tre avevano scherzato e si erano divertite.

Ma, durante il viaggio di ritorno, una lite aveva provocato la fine della sua amicizia con l'altra corteggiatrice: Amal non avrebbe apprezzato i commenti che Veronica aveva rivolto a una barista dell'autogrill dove si erano fermate e le aveva rinfacciato di avere un comportamento "da maleducata". "Dal lì parte una discussione allucinante, vengono aperte altre questioni, inizia a rinfacciarmi di essere stata a casa sua. Mary dietro era scioccata. Lei mi diceva 'ora ti picchio'. Cose allucinanti" ha raccontato l'ex corteggiatrice.

Veronica ha aggiunto che durante il viaggio di ritorno ha provato a chiederle scusa e a chiarire e anche prima di lasciare la casa dell'ex corteggiatrice ha tentato un approccio, ma Amal si è chiusa in camera: "Io prima di andare la ringrazio e la saluto, ma da allora non ci siamo più sentite. Non mi aspettavo questo e non mi aspettavo che smettesse di seguirmi". In un successivo intervento, Veronica ha postato un lungo messaggio sui social e ha accusato Amal di averla insultata durante il viaggio e di come stesse tentando di mettere zizzania tra lei e Mary: "Non ho bisogno di screditare gli altri per cercare di apparire per quella che non sono, nel mio video infatti ho semplicemente risposto alle mille domande che mi sono arrivate dopo che hai smesso di seguirmi, raccontando i fatti come sono accaduti, nel bene e nel male, omettendo semmai cose che ti avrebbero aggravato l'immagine".

Uomini e Donne, Amal commenta il video di Veronica e svela la sua versione dei fatti

La replica di Amal non si è fatta attendere e l'ex corteggiatrice ha pubblicato la sua versione dei fatti sulla famosa litigata in auto: l'ex corteggiatrice ha aggiunto alcuni particolari, mettendo l'enfasi sul comportamento scorretto e maleducato di Veronica con la dipendente del bar, definendo le sue battute e la scenata che ne è seguita eccessiva.

"Non mi sono mai ritrovata di fronte a una persona acida che ha detto ' fatevi i ca*** vostri perché se dovessi parlare io di quello che avete fatto in questi giorni non finirei più'. Per me è follia, le ho detto era un'ingrata, non per rinfacciare, perché era senza senso, ma perché se una tua amica ti dà un parere non ha senso. Mai successo prima. Ancora più fuori di testa dal momento che questa persona ti ha ospitata 10 giorni a casa sua, che non è scontato. Tornassi indietro però mi tirerei un tram in testa".

Amal ha proseguito rinfacciando all'altra ex corteggiatrice il suo atteggiamento infantile e ammettendo che non pensava di essere nel torto, ragion per cui non ha pensato di mandarle alcun messaggio, ma ha sottolineato come anche Veronica non l'avesse cercata affatto: "Non volevo arrivare a fare una cosa del genere, lei ha il mio numero, poteva chiamarmi invece di fare uno storytelling su TikTok, perché mi sono quasi obbligata a fare questo video se no passavo per la stro*** di turno".

