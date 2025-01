Uomini e Donne, Amal Kamal e Veronica Fedele commentano la fine del trono di Michele Longobardi

News VIP

Dato che nella puntata di ieri di Uomini e Donne è andata in onda la fine del trono di Michele Longobardi, le due corteggiatrici Amal Kamal e Veronica Fedele hanno commentato quanto accaduto. Ecco cosa hanno dichiarato.

Il trono di Michele Longobardi a Uomini e Donne si è concluso con una grande figuraccia per il tronista: nella puntata andata in onda ieri, lunedì 13 gennaio, su Canale 5, una telefonata di Alessandra Fumagalli, ex scelta di Luca Daffrè, ha sbugiardato Michele e ha portato alla sua cacciata dallo studio. Dopo la messa in onda dell'episodio sono tornati sui social tutti i protagonisti della vicenda a dire la loro. Non solo il tronista ha postato un messaggio dal suo account Instagram, ma anche le due ex corteggiatrici Amal Kamal e Veronica Fedele.

Uomini e Donne, Amal e Veronica rompono il silenzio dopo il trono di Michele

La figuraccia di Michele Longobardi ha tenuto banco nelle ultime settimane: le anticipazioni su Uomini e Donne e la messa in onda della puntata hanno coinvolto il pubblico, che ha atteso di poter scoprire cosa fosse successo tra il tronista e Alessandra Fumagalli. Quest'ultima è stata l'ex scelta di Luca Daffrè e durante una videochiamata con un'amica in comune ha fatto la conoscenza di Michele Longobardi. Tra i due è nata una relazione durata per tutti i mesi in cui Michele è stato tronista, come ha poi raccontato Alessandra alla redazione del dating show.

Il putiferio che ne è seguito ha portato Amal Kamal e Veronica Fedele, le due corteggiatrici di Michele Longobardi, ad alzarsi furiose e ad abbandonare la trasmissione. Michele, completamente disperato, ha inseguito Amal in lacrime cercando di farsi perdonare, ma la corteggiatrice non ha voluto saperne di lui. Sin da quando sono state registrate le anticipazioni, entrambe le corteggiatrici avevano lanciato piccole frecciatine sui social al tronista e al suo comportamento.

Ma ieri, con la messa in onda ufficiale della puntata in cui Michele Longobardi è stato cacciato dal programma, le due ex corteggiatrici hanno nuovamente preso la parola e hanno detto la loro sulla vicenda di cui sono state protagoniste. La prima a dire la sua su Instagram è stata Veronica Fedele, che ha più volte abbandonato il percorso da corteggiatrice, per poi ritornare e che ha più volte rimarcato di essere stata illusa da Michele.

Uomini e Donne, le due ex corteggiatrici di Michele Longobardi tornano sui social: le parole di Amal e Veronica

Su Instagram, Veronica ha pubblicato un post di Geolier, condividendone il messaggio: " parole sono relative, hanno un potere transitorio e ambiguo. Con le parole si crea, si distrugge, si allude, ci si divide. Ma i comportamenti sono inequivocabili. Non ci sono alibi che tengano, strutture che alla lunga non cedano e maschere che alla fine non cadano".

In un secondo momento, Veronica ha aggiunto altri dettagli sul percorso vissuto a Uomini e Donne, dicendo di aver vissuto l'esperiena nel dating show in maniera trasparente, cercando di essere fedele a sé stessa e ai valori che le sono stati insegnati. L'ex corteggiatrice ha rivelato di aver vissuto momenti non semplici e di non essersi sempre acccettata, perché partecipare alla trasmissione ha messo in luce le sue fragilità: "Ho guardato le mie paure da vicino e mi sono sentita anche molto fragile, però ho imparato tanto. Ho imparato che non siamo solo il corpo che muoviamo nel mondo, ma che prima di un bel corpo è necessaria una bella anima e che sarà sempre quella a farci camminare a testa alta tra la gente…".

Michele di essersi sentita tradita e manipolata dal tronista, definito "una bella faccia, ma un'anima sleale e sporca". Infine, ha ringraziato le persone meravigliose che ha conosciuto nel programma, concludendo "al resto se vorrà ci penserà il karma". Amal, invece, ha pubblicato un video su TikTok con un'evidente frecciatina a Michele: nel breve filmato è inserito un audio di Fabrizio Corona che, parlando di Fedez in un'intervista, aveva dichiarato:

Esclusiva Gurulandia, esclusiva Gurulandia, Federico oltre ad essersi fatto circa trenta, quaranta, cinquanta, settanta ragazze, ha una relazione da cinque anni

