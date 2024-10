Uomini e Donne, Amal fa girare la testa a Michele Longobardi: chi è la Corteggiatrice?

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda il 30 settembre 2024, abbiamo visto il tronista Michele Longobardi molto preso da Amal. Ma chi è la bella corteggiatrice? Ecco cosa sappiamo.

Michele Longobardi è tornato a Uomini e Donne nelle vesti di tronista, dividendo il pubblico del dating show di Canale 5. Nel corso della puntata di lunedì 30 settembre 2024, Michele si è seduto al centro dello studio per raccontare la sua esterna con Amal, bellissima corteggiatrice, per la quale sembra essersi preso già una bella cotta. Peccato che lei, tuttavia, si interessata anche al tronista Alessio Pecorelli!

Uomini e Donne, Amal conquista Michele Longobardi

La stagione televisiva di Uomini e Donne è iniziata da pochi giorni e il pubblico del dating show di Canale 5 è già con il fiato sospeso per alcuni clamorosi colpi di scena, come il ritorno in studio di Mario Cusitore nel parterre maschile del trono over. Questo anno c’è anche Armando Incarnato, che non perde occasione per commentare i suoi rivali mantenendo, almeno per il momento, una calma insolita, e poi c’è Gemma Galgani con i suoi amori che è già finita al centro dei pettegolezzi dopo l’incontro con Nicola e il successivo due di picche che gli ha rifilato. Occhi puntati anche su Michele Longobardi, tornato a Uomini e Donne nella veste di tronista dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi come corteggiatore, durante il trono di Manuela Carriero.

Inutile dire che Michele ha diviso molto il pubblico dato che c’è chi non ha gradito questo ripescaggio, sperando invece di poter vedere volti nuovi sul trono più famoso della televisione italiana. Longobardi, tuttavia, non dà peso alle critiche e ha già iniziato ad uscire con qualche corteggiatrice, in particolare con la bellissima Amal. La giovane ragazza ha origini arabe, un profilo social seguito da pochi utenti - segno che il suo interesse non è forse quello di diventare famosa sul web come accade a tante sue colleghe corteggiatrici - e una bellezza unica che ha portato i fan del programma a pensare che nella vita faccia anche la modella. Amal e Michele hanno trascorso una piacevole esterna insieme e si sono molto avvicinati, tanto che il tronista in studio non ha potuto nascondere di nutrirne per la giovane ragazza già un forte interesse. Peccato che lei, invece, abbia immediatamente posto un freno alla situazione. Ecco cosa è successo e la reazione del tronista.

Uomini e Donne, Amal interessata anche al tronista Alessio?

Come è noto ormai al pubblico di Uomini e Donne, le corteggiatrici che si presentano nello studio di Maria De Filippi lo fanno trovandosi ad un vero e proprio appuntamento al buio. Nessuna delle ragazze, infatti, può sapere con anticipo chi si troverà davanti e dunque in studio potrà scegliere quale dei due tronisti puntare, o puntare entrambi per togliersi ogni dubbio. Amal è stata immediatamente notata da Michele Longobardi, con il quale ha trascorso una bella esterna carica di chimica e attrazione, ma non è detto che la sua scelta ricadrà proprio sul tronista campano. Dopo aver visto insieme l’esterna e averla commentata, infatti, Amal ha confidato che non vorrebbe precludersi l’occasione di poter uscire insieme ad Alessio Pecorelli, l’affascinante romano che l’ha colpita prima di conoscere meglio Michele.

Mentre per quest’ultimo, insomma, si tratta di una rivalutazione a seguito di un’esterna insieme, per Alessio la bella Amal ha provato interesse e curiosità immediata. In studio è calato il gelo quando Longobardi ha fatto capire che non prenderebbe affatto bene la decisione di Amal di uscire anche con Alessio, il quale nel frattempo ha fatto orecchie da mercante per non inimicarsi il collega ma non ha negato la sua intenzione di conoscere meglio la corteggiatrice. Siamo davanti ad un triangolo? È ancora presto per dirlo, ma le premesse ci sono tutte per la gioia dei fan di Uomini e Donne, che adorano i colpi di scena e le scenate trash.

