Uomini e Donne, Alessio Pilli Stella e quella confessione inaspettata su Barbara De Santi e Gemma Galgani

Parlando del Natale alle porte, Alessio Pilli Stella rivive le tradizioni della sua famiglia poi fa una confessione sulle note dame di Uomini e Donne.

Dopo la burrascosa rottura con Claudia Lenti, Alessio Pilli Stella ha deciso di tornare a Uomini e Donne in cerca dell’amore. Il protagonista del trono over sta facendo discutere i fan del dating show di Maria De Filippi a causa delle sue conoscenza multiple e baci dispensati senza troppa riflessione. Nel frattempo, parlando del Natale, Alessio fa una confessione inaspettata su Gemma Galgani e Barbara De Santi, ecco cosa ha detto.

Uomini e Donne, Alessio Pilli Stella nella bufera: cosa ha fatto?

Lo scorso anno, dopo un lungo percorso a Uomini e Donne, Alessio Pilli Stella ha lasciato il programma di Maria De Filippi con Claudia Lenti ma la loro relazione non ha funzionato, e i due si sono resi protagonisti di una burrascosa rottura, seguita con interesse dai fan del dating show di Canale 5. Alessio ha deciso di tornare a Uomini e Donne per riprovarci, iniziando a conoscere Prasanna ma con lei non è andata, a causa dei dubbi della dama che appariva sempre poco presa dal rapporto. Poi, nelle ultime puntate, il cavaliere ha fatto scalpore per la sua conoscenza multipla di Gloria Nicoletti, Morena e Francesca. Durante il loro primo appuntamento, infatti, Alessio ha baciato Gloria ma la dama ha poi scoperto che, solo poche ore prima, aveva baciato anche Francesca, la quale a sua volta ha scoperto che Alessio ha rivelato a Morena di non avere interesse per lei.

Insomma, una situazione intricata che si è conclusa con un nulla di fatto dato che Pilli Stelli ha voluto omaggiare Morena con un bel mazzo di fiori per farle sapere di aver un interesse particolare per lei, ma la dama non ha creduto alle sue buone intenzioni. Gloria si è risentita, Francesca ha deciso di chiudere per sempre perché si è sentita presa in giro e anche Morena non ha creduto ad Alessio, che è rimasto così con un pugno di mosche.

Uomini e Donne, Alessio parla così di Gemma e Barbara

Alessio Pilli Stella ha certamente un carattere molto particolare e il suo percorso a Uomini e Donne ha messo in luce i suoi lati critici, così come i suoi pregi. Parlando del Natale nell’ultimo numero della rivista del dating show di Maria De Filippi, il cavaliere ha raccontato di avere bellissimi ricordi legati alla famiglia e di voler trascorrere questa festività con le sue nipotine, come da tradizione, creando un bel momento con la sua grande famiglia. Alessio, che ha sottolineato di volersi prendere una bella pausa con un viaggio a Capodanno dopo un’estate disastrosa - ricordiamo che proprio durante questo periodo ha detto addio a Claudia Lenti - ha fatto una confessione inaspettata, ammettendo di voler fare un bel regalo a due dame famose del parterre femminile del trono over.

“A Barbara e Gemma. Le conosco da tanto, hanno assistito ai miei vari momenti di buio e di luce e credo che mi conoscano meglio di quanto possa trasparire. Ho un rapporto con entrambe di profondo affetto e se potessi sarei felice di passare il Natale anche con loro”.

Alle due dame farà senza dubbio piacere sapere che Alessio le tiene in considerazioni. Lo scorso anno, il cavaliere non aveva un ottimo rapporto con Barbara De Santi, dal momento che alla dama interessava molto conoscerlo meglio ma si è vista superata da Claudia senza troppa fatica. Ora, invece, tra i due c’è una bella amicizia tanto che quando Barbara ha dato di matto a seguito della querela ricevuta dall’hotel, è stato proprio Alessio ad alzarsi e convincerla a rimanere nel programma, calmandola con un ballo.

