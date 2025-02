Uomini e Donne, Alessia Cammarota vittima degli haters: "Poveri i tuoi figli con una madre come te". Arriva la replica

News VIP

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alessia Cammarota, è stata duramente offesa dagli haters: ecco cosa ha replicato.

Alessia Cammarota, storica ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sta vivendo un periodo complesso: il suo matrimonio con il tronista Aldo Palmeri è in forte crisi e ora anche gli haters l'hanno presa di mira per il suo ruolo di madre. Ma non è tardata ad arrivare la replica dell'ex protagonista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Alessia Cammarota replica alle critiche degli haters

Oltre alla crisi con Aldo Palmeri e alle critiche per il suo lavoro da influencer, Alessia Cammarota deve affrontare anche gli attacchi degli haters, che hanno preso di mira l'ex corteggiatrice per il suo ruolo di mamma. Alessia ha deciso di mostrare il commento che un utente anonimo le avrebbe rivolto, replicando in maniera dura all'odio gratuito di cui era stata vittima: "Mamma che mostro, menomale che è consapevole di esserlo. Mi pare abbia dei figli, peccato, poveri bambini, con una madre del genere".

La replica di Alessia non si è fatta attendere: l'ex corteggiatrice ha deciso di affrontare a muso duro i commenti degli haters sulla sua situazione sentimentale e su come gestiva il suo essere una madre. Così, su Instagram, Alessia Cammarota ha pubblicato una storia nella quale ha ricondiviso il commento negativo e ha poi aggiunto la sua replica.

"Sarò anche un mostro, ma non credo cheessere brutta mi renda una cattiva madre o renda i miei figli meno fortunati. I miei figli ricorderanno gli abbracci, i baci, i nostri momenti insieme. E questo è quello che conta" ha scritto l'ex protagonista del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, la crisi tra Alessia Cammarota e Aldo Palmeri

I due ex protagonisti del dating show di Uomini e Donne hanno già vissuto una crisi importante qualche anno fa, ma sembra che questa volta le tensioni tra loro possano determinare la fine del loro matrimonio. Le prime avvisaglie della crisi tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono apparse già poco dopo Natale: l'ultimo post della coppia risale al 19 dicembre, per il loro anniversario di matrimonio, ma poco dopo i due non sono più apparsi insieme sui social.

A questo è seguita una comunicazione da parte di Alessia ai suoi followers con l'arrivo dell'anno nuovo. L'ex corteggiatrice ha deciso di replicare ad alcuni haters che hanno avuto da ridire sul suo lavoro da influencer, mentre altri followers chiedevano spiegazioni sulla sua sparizione dai social.

Con un breve messaggio, Alessia ha ammesso che stava vivendo un periodo di difficoltà personali, ma che lei e Aldo Palmeri stavano facendo il possibile per chiarire ciò che stava accadendo tra loro. In seguito è arrivato anche un chiarimento da parte di Aldo Palmeri, che ha sottolineato che, benché lui e la moglie fossero in crisi, non era per un tradimento come molti stavano già insinuando. Inoltre, ha aggiunto l'ex tronista, la crisi tra lui e Alessia era passeggera e come tutte le coppie stavano attraversando un momento di difficoltà che sarebbe presto passato. T

Scopri le ultime news su Uomini e Donne