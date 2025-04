Uomini e Donne, Aldo Palmeri dopo la fine del matrimonio con Alessia Cammarota: "Abbiamo provato, ma..."

News VIP

L'ex tronista di Uomini e Donne Aldo Palmeri e Alessia Cammarota hanno deciso di separarsi: dopo giorni di silenzio, Palmeri ha rivelato alcuni retroscena sulla loro storia nell'ultimo anno.

La fine del matrimonio tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota è stata annunciata dall'ex tronista di Uomini e Donne dopo diversi mesi di rumors su una forte crisi di coppia. I due si sono incontrati e innamorati negli studi Elios di Canale 5, partecipando come tronista e corteggiatrice del trono classico nel 2014. Dopo un breve fidanzamento, sono poi diventati genitori e convolati a nozze, riuscendo a superare il tradimento di Palmeri e accogliendo altri due bambini nella loro famiglia. Purtroppo, a distanza di pochi mesi dal loro decimo anniversario di matrimonio, la coppia ha annunciato di essersi separata. Di recente, Palmeri è tornato a parlare della separazione da Alessia Cammarota, rivelando alcuni retroscena sul loro ultimo anno insieme.

Uomini e Donne, Aldo Palmeri torna a parlare della fine del matrimonio con Alessia Cammarota: l'ex corteggiatrice sceglie il silenzio

L'ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha confermato sui social la separazione dalla moglie, l'ex corteggiatrice Alessia Cammarota, dopo 10 anni di vita insieme. Dopo aver smentito le voci di un secondo tradimento ai danni della compagna, Palmeri ha rivelato che dietro la decisione di separarsi c'era un'incompatibilità di caratteri e che la priorità di entrambi era di concentrarsi sui tre figli nati dalla loro relazione e di garantire loro quanta più serenità possibile.

A conferma di quanto raccontato sui social dall'ex tronista, Alessia Cammarota - che non ha ancora rotto il silenzio in cui si è chiusa dalla conferma della separazione - ha lasciato un like a un recente post dell'ex compagno, in cui Palmeri era con i loro tre bambini.

In un nuovo intervento sui social, Aldo Palmeri ha poi svelato alcuni retroscena sull'ultimo anno vissuto dalla coppia e sulle dinamiche che li hanno portati a dirsi addio. L'ex tronista ha respinto le accuse di tradimento, dichiarando di aver sbagliato una volta, 8 anni fa, ma di aver compreso il suo errore: "Abbiamo avuto un'accesa discussione che è stata riportata a dei gossippari del cavolo e quando è uscito che io e Alessia non stavamo più insieme, questa cosa viene data come vera. Io non ho fatto nulla di male".

Uomini e Donne, l'addio tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota: "Sono andato io via di casa"

Palmeri ha proseguito il suo sfogo, affermando che l'ultimo anno è stato devastante "fatto di continue liti, discussioni e la colpa non è di nessuno". L'ex tronista ha svelato che entrambi hanno chiesto aiuto e cercato di risolvere i loro problemi tramite la terapia di coppia per recuperare il loro rapporto.

Ma che nulla è servito e, ora, ha poi ammesso, viene incolpato di qualcosa che non ha commesso. Aldo Palmeri ha poi rivolto parole di affetto e stima per Alessia Cammarota, dicendosi onorato e fortunato per averla avuta al suo fianco come compagna e madre dei suoi figli: "In questo momento io sono il cattivo in una storia raccontata male, la cosa buona che abbiamo fatto sono tre meravigliosi bambini Ci siamo dati tutto, abbiamo costruito tanto, io sono orgoglioso di averla avuta a fianco".

L'ex tronista ha poi rivelato di aver deciso di andar via lui di casa, perché non desiderava che le discussioni continue distruggessero quanto di bello avevano costruito in questi 11 anni di vita insieme. E, ha poi ribadito, la priorità continuano a essere i loro figli e la loro serenità: "Io e Alessia non andavamo più d'accordo, ho deciso io di andare via di casa, non sapete quanto mi costa non dormire a casa con i miei figli tutti i giorni. Sto cercando di salvare la coppia genitoriale. Stiamo cercando di non farci nessuna guerra, di portare avanti quello che ci eravamo promessi, di essere dei buoni genitori".

