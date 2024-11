This is Me, Silvia Toffanin celebra i talenti usciti da Amici: "Per me è una grande emozione"

News VIP

In uno speciale crossover tra Verissimo e Amici, dal titolo This is me, Silvia Toffanin racconta l'emozione di poter celebrare gli artisti nati nella lunga storia del talent.

Silvia Toffanin sarà alla guida di This is me, speciale programma che celebrerà i talenti usciti da Amici di Maria De Filippi in questi 24 anni in cui è andata in onda su Canale5. In un'intervista a Sorrisi Canzoni e Tv, la conduttrice di Verissimo ha raccontato della sua emozione nel poter omaggiare gli artisti che sono usciti dal talent show.

This is me, Silvia Toffanin racconta la sua emozione nel condurre lo speciale Amici-Verissimo

Prodotto da Fascino, società di produzione di Maria De Filippi, con la regia di Andrea Vicario e la direzione artistica di Stéphane Jarny, già dietro il Serale di Amici negli ultimi anni, This is me sarà uno speciale in cui si intrecceranno emozioni, musica, danza e con un cast dei più importanti artisti che hanno fatto la storia di Amici.

Tra gli ospiti presenti nella prima puntata ci sarà Emma Marrone, che Silvia Toffanin avrà il compito di intervistare: dal percorso ad Amici alla vittoria della nona edizione del talent, fino al grande successo ottenuto nel panorama musicale nazionale. Sull'importanza di Amici, Silvia Toffanin ha dichiarato: "Maria De Filippi è riuscita negli anni a creare un luogo dove i ragazzi hanno la possibilità di imparare, mettersi in gioco e confrontarsi quotidianamente con grandi professionisti". Per la conduttrice, Amici è sinonimo di successo e qualità e ne sono una prova i numerosi artisti che, in 24 anni di attività, il talent è stato in grado di far emergere.

Nella lista degli ospiti anche numerosi degli allievi della ventitreesima edizione, come Petit, Holden e Sarah Toscano, vincitrice dell'ultima edizione del talent. A loro si affiancheranno alcuni degli artisti della musica più importanti del panorama nostrano, come i Pooh, il Volo e Fabri Fibra.

This is me, cosa possiamo aspettarci dallo speciale Amici-Verissimo

Come ha raccontato Toffanin al settimanale, This is me dedicherà anche molto spazio alla danza, ospitando in studio alcuni dei professionisti che attualmente collaborano con Maria De Filippi ad Amici. Tra loro sicuramente Giuseppe Giofrè, che ha vestito i panni di giudice del Serale nelle ultime ue edizioni, ed Elena D'Amario.

I ballerini si esibiranno in alcune coreografie che evocheranno le storiche sigle di Amici e che vedranno anche le esibizioni dei professori di ballo della scuola, come Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.

A proposito dell'esordio dello speciale, previsto per il 20 novembre, Silvia Toffanin ha dichiarato entusiasta: "L'emozione per questo esordio è grande e l'obiettivo è fare prima di tutto un programma che intrattenga e diverta il pubblico e restituisca la fiducia che Maria De Filippi ha avuto in me".