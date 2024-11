This is Me, Elena D'Amario e il commovente omaggio a Marco Garofalo

News VIP

Marco Garofalo è stato uno degli storici professori di Amici di Maria De Filippi e ieri sera, durante la prima puntata di This is Me, Elena D'Amario, sua ex allieva, gli ha tributato un toccante omaggio.

Ieri sera, mercoledì 20 novembre, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di This is Me, lo speciale Amici-Verissimo condotto da Silvia Toffanin che unisce il format del talk show del weekend con i talenti della scuola di Maria De Filippi. Tra i tanti ospiti presenti nell'appuntamento di ieri sera c'era Elena D'Amario, ballerina professionista del programma ed ex allieva della scuola. La danzatrice ha voluto omaggiare Marco Garofalo, ex professore del talent e suo insegnante, venuto a mancare nel 2018.

This is Me, Elena D'Amario e l'omaggio a Marco Garofalo

Era il 2009 ed Elena D'Amario debuttava come allieva di ballo di Amici di Maria De Filippi: a più di dieci anni dalla conclusione del suo percorso nel talet, oggi, Elena D'Amario è un'affermata professionista che, dopo aver costruito una carriera all'estero, esibendosi sui più importanti palcoscenici, è tornata in Italia e ha continuato la sua avventura, ballando accanto a Elisa all'Ariston, accompagnando alcuni degli artisti più apprezzati della musica italiana ed è poi entrata ad Amici come ballerina professionista.

Durante la puntata di This is Me andata in onda ieri sera, mercoledì 20 novembre, Elena ha raccontato a Silvia Toffanin del suo percorso nel mondo della danza e non ha potuto non ricordare Marco Garofalo, amatissimo ex professore del talent, scomparso nel 2018 e che non aveva mancato di esprimere delle perplessità verso Elena.

La ballerina ha ricordato con affetto che, anni dopo la fine della sua edizione di Amici, ha incontrato Marco Garofalo e il professore è stato molto affabile con lei e si è complimentato per la sua carriera e i suoi successi: "Bisogna tenere fede a sé stessi. Il maestro l’ho incontrato 10 anni dopo e ci siamo fatti una risata. Lui mi ha fatto i complimenti per la mia carriera. Ci siamo abbracciati e salutati. È stato un bel momento”.

Con occhi lucidi, Elena D'Amario si è commossa nel ricordare il professore e ha ammesso che i suoi consigli e le sue critiche le sono stati utili nel corso della sua carriera e che non lo dimenticherà mai.

This is Me, l'omaggio di Rosa, moglie di Marco Garofalo: "Era legatissimo ad Amici"

A omaggiare l'ex professore della scuola di Amici è intervenuta anche la moglie, Rosa, che ha rivolto al marito, scomparso da diversi anni, delle parole colme di amore per lui e per il programma nel quale ha lavorato per anni, contribuendo a far sbocciare il talento di numerosi artisti.

Sul legame tra Marco Garofalo e Amici, la moglie Rosa ha ammesso che il marito era affezionatissimo alla trasmissione e che prima di ritirarsi dal mondo del lavoro in maniera definitiva ha tenuto la sua ultima lezione proprio ad Amici: "Era molto simpatico, anche se lo chiamavano orso perché severo nel lavoro".

La moglie del compianto insegnante ha poi ricordato le ultime parole del marito, che ha chiesto a lei e ai suoi cari di ricordarlo per come era in vita e con il sorriso, senza piangere la sua dipartita: "E' stato un bravissimo papà, numero uno".