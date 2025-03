The Voice Senior, le anticipazioni della puntata di venerdì 14 marzo

News VIP

Oggi, venerdì 14 marzo, in prima serata su Rai1 la quarta puntata della quinta stagione per il talent show condotto da Antonella Clerici.

Quarto appuntamento cult con The Voice Senior, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, giunto quest’anno alla quinta stagione, andrà in onda venerdì 14 marzo, alle 21.30 su Rai 1. Al timone della trasmissione Antonella Clerici, affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

The Voice Senior: le anticipazioni quarta terza puntata, venerdì 14 marzo

Grande musica e divertimento, con le avvincenti “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” dove i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere in quale team gareggiare.

Anche quest’anno i coach avranno due “armi” da giocarsi durante le “Blind Auditions”: il tasto “Blocco”, che impedisce ad un altro coach di scegliere il concorrente, e il tasto “Seconda Chance” che consentirà a ogni coach di far esibire di nuovo un concorrente nel caso in cui non abbia convinto nessuno al primo tentativo. Al termine della sesta e ultima puntata di “Blind”, i quattro coach dovranno selezionare i 24 concorrenti prescelti – 6 per team – che passeranno al “Knock Out”, la semifinale, in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno con un brano assegnato dai rispettivi coach.

Saranno, inoltre, sempre i coach a decidere in questa puntata chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla spettacolare “Finale” dove sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare chi vincerà la quinta edizione di The Voice Senior. Come di consueto, anche quest’anno sarà ricca la proposta musicale di The Voice Senior per un appassionante viaggio nella tradizione canora italiana e internazionale. Tante le performance sul palco dove, al racconto in musica, si affianca quello intimo e personale della vita dei concorrenti per formare quel mosaico di storie e voci uniche che rappresentano il vero cuore pulsante del programma.

Una grande festa in musica dove non mancheranno momenti di divertimento e spensieratezza con le improvvisazioni dei coach, gli immancabili duetti con i concorrenti, e, per finire, tante le “guest star” che anche quest’anno saranno ospiti del programma.

La quarta puntata di The Voice Senior ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai1