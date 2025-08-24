The Voice, Gigi D'Alessio svela i motivi dietro l'addio al programma

News VIP

Gigi D'Alessio non sarà uno dei giudici di The Voice: il cantante napoletano ha rivelato cosa lo ha spinto ad abbandonare il programma.

Gigi D'Alessio non tornerà nel ruolo di giudice della nuova edizione di The Voice, noto talent show di Rai2 condotto da Antonella Clerici. In una lunga intervista a La Repubblica, il cantante partenopeo ha raccontato i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il programma, lasciando i fan molto delusi.

The Voice, ecco perché Gigi D'Alessio ha deciso di lasciare il programma

Gigi D'Alessio è stato tra i giudici di The Voice per diverse edizioni e ha visto la giuria del noto talent show cambiare nel corso degli anni, senza mai perdere il cantante partenopeo come punto di riferimento. Tuttavia, sorprendendo tutti, l'artista ed ex compagno di Anna Tatangelo ha rivelato di non voler riprendere il suo ruolo di giudice all'interno della nuova stagione di The Voice. Dopo aver preso parte a ben 10 edizioni, Gigi D'Alessio ha rivelato di voler dare una nuova svolta alla sua carriera e questa nuova direzione è arrivata con una proposta lavorativa da parte di Mediaset.

Prima di entrare nel dettaglio, Gigi D'Alessio ha però chiarito che il suo non è stato un "voltare le spalle" a un programma in cui si è sentito a casa per oltre dieci anni: "Non è successo nulla, sto bene sia di qua che di là, non ho girato le spalle a nessuno. Dopo dieci edizioni di The Voice cerco di non ripetermi, prendo un paio di anni sabbatici". Da questa risposta è perciò evidente che D'Alessio non tornerà tanto presto a occupare la sedia di giudice a The Voice. Ma nel frattempo a quale nuovo progetto si dedicherà?

The Voice, Gigi D'Alessio non tornerà nella prossima edizione

Come raccontato a La Repubblica, Gigi D'Alessio non sarà tra i giudici della nuova edizione di The Voice. Oltre al desiderio di cambiare e cercare nuovi stimoli per la sua carriera, dietro questa scelta c'è anche una nuova e allettante proposta lavorativa da parte di Mediaset. L'artista partenopeo, infatti, non è insolito alle collaborazioni con l'azienda di Cologno Monzese e ha deciso di accettare un progetto che lo terrà impegnato nel prossimo futuro.

Nell'intervista per il quotidiano nazionale, D'Alessio ha raccontato che sarà protagonista di uno show musicale su Canale 5 insieme a Vanessa Incontrada. Non è tardata ad arrivare la reazione di Antonella Clerici all'addio del cantante allo show di Rai2: la conduttrice, infatti, ha ammesso di essere molto dispiaciuta per la decisione di D'Alessio di lasciare The Voice e a Chi ha raccontato:

"La partenza di Gigi l'ho presa malissimo. Ne ho fatto una malattia, intanto per l’affetto che provo per Gigi. Ci conosciamo da tanto, gli voglio bene e questi cinque anni sono stati bellissimi: hanno dato tanto sia a me sia a lui. È stata una doccia fredda. Un po' conta anche la sua volontà e il desiderio di cambiare, ma sono onesta quando dico che è stato un dispiacere perché Gigi fa parte di The Voice, è una persona importante. E gli voglio bene, non ce l'ho con lui"

Al suo posto, nella giuria ci sarà un altro noto artista del panorama italiano, Nek, anche se al momento la notizia non è stata ancora ufficializzata.