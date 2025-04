The Couple, volto storico di Uomini e Donne rivela: "Sono stata contattata per partecipare al reality game di Ilary Blasi"

News VIP

L'ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella, ha rivelato di essere stata contattata per entrare nel cast della prima edizione di The Couple, il nuovo reality game di Canale 5 condotto dall'amatissima Ilary Blasi.

Manca davvero poco alla prima puntata di The Couple, che andrà in onda il prossimo lunedì 7 aprile 2025 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, un'ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato sui social di essere stata contattata per entrare a far parte del cast del nuovo reality game condotto da Ilary Blasi.

Il cast di The Couple prende forma

A partire da lunedì prossimo la Casa del Grande Fratello tornerà a popolarsi con i concorrenti di The Couple, il nuovo e attesissimo reality game condotto da Ilary Blasi. Otto coppie in gara che vivranno isolate dal mondo esterno e ogni settimana dovranno affrontare prove di resistenza e strategia per rimanere nel gioco. La coppia vincitrice si porterà a casa un montepremi da urlo, ovvero un milione di euro. Protagonista indiscusso resta il pubblico, che deciderà le sorti dei concorrenti.

Ma chi saranno i protagonisti del nuovo reality show di Canale 5? A svelare i nomi dei primi sette concorrenti di The Couple è stato Tv Sorrisi e Canzoni. Secondo quanto riportato dal noto settimanale, parteciperanno al programma: Brigitta con Benedicta Boccoli, Manila Nazzaro con il compagno Stefano Oradei, Thais Souza Wiggers ed Elena Barolo (entrambe ex veline di Striscia la Notizia), Jasmine Carrisi con il suo migliore amico Pierangelo Greco.

Karina Cascella nel cast di The Couple? Parla lei

La prima edizione di The Couple, che ha già creato non poca curiosità nel pubblico, partirà ufficialmente lunedì 7 aprile 2025 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, un volto storico di Uomini e Donne ha rivelato sui social di essere stato contattato per partecipare al reality game. Stiamo parlando dell'ex opinionista Karina Cascella che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, ha confessato:

Sono stata contattata dagli autori subito per questo nuovo programma e mi è dispiaciuto dire di no. Ma purtroppo ho altre priorità. Penso che lo guarderò perché sono curiosa di capire il format e soprattutto di vedere chi mi sarei ritrovata. La mia esperienza con i reality l’ho avuta ed avevo anche l’età giusta per farlo. Accetto quello che mi piace e soprattutto quello che fa per me. Ho sempre amato la tv e quando sono ospite in programmi che mi piacciono, come in questo periodo, ne sono super felice.

Dopo aver spiegato i reali motivi che l'hanno spinta a rifiutare la proposta di partecipare a The Couple, Karina ha commentato le nuove edizioni di Uomini e Donne, il fortunato dating show di Maria De Filippi a cui ha partecipato per diversi anni come opinionista: "Mi piace e forse ancora di più ti dirò. Il trono over è davvero coinvolgente e alcune dinamiche mi fanno divertire moltissimo. E il fatto che durante poi ci siano i troni dei 'giovani' mi piace un sacco, quindi sì decisamente". Chissà se un giorno la rivedremo in studio accanto ai due storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.