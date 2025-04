The Couple, scontro di fuoco tra Laura Maddaloni e Giorgia Villa, "Devi Stai zitta!"

News VIP

Scintille tra la coppia composta dall'ex judoka Laura Maddaloni e dalla ginnasta Giorgia Villa.

Durante la prova di ieri a The Couple, basata su un gioco di memoria nella “White Room”, si è accesa la prima discussione tra Laura Maddaloni e Giorgia Villa. L’obiettivo era semplice: ogni coppia, una volta uscita dalla stanza, non doveva svelare nulla agli altri concorrenti, pena la perdita di punti.

The Couple: la prima lite tra Laura e Giorgia

Tuttavia, parlando con Manila Nazzaro e alcuni compagni, Laura ha fatto notare con leggerezza:

“Però non era così facile”.

A sentire quelle parole, Giorgia l’ha subito fermata:

“Stai zitta! Ci tolgono punti, non devi dire niente!”.

Laura ha provato a difendersi:

“Io stavo parlando solo delle foto, delle tavolette dei colori, non ho spiattellato la prova”. Ma Giorgia non si è placata: “Lo vedi che continui? Ci hanno detto di non parlare delle prove!”.

A quel punto la tensione è definitivamente esplosa. Laura, perdendo la pazienza, ha risposto ironica: “Fatti una bella camomilla invece di prenderti un caffè! Non vincerai forse le medaglie olimpiche, ma non per questo devi vincere tutte le prove!”.

Giorgia, visibilmente scossa, ha replicato prima di allontanarsi: “Se ti sei svegliata storta, non prendertela con me. La camomilla la prendi tu, io non ne ho bisogno. Pensa come vuoi, io come voglio. Sono stanca di doverla pensare come te”.

Fortunatamente la lite si è risolta in pochi minuti. Laura ha fatto un passo avanti, Giorgia l’ha abbracciata e, tra un sorriso imbarazzato e l’altro, hanno scherzato: “Dai, prendiamoci questa camomilla”.

Così, tra tensione e complicità, le due concorrenti hanno trasformato il conflitto in un piccolo momento di riconciliazione.

The Couple, la terza puntata

Il terzo appuntamento con The Couple condotto da Ilary Blasi con Francesca Barra e Luca Tommasini, andrà in onda lunedì 28 aprile in prima serata su Canale 5. Al televoto, e dunque a rischio eliminazione, figurano due coppie: le ex veline Elena Barolo e Thais Wiggers e la coppia Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Chi dovrà dire addio al sogno del ricco montepremi?

