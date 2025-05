The Couple precipita al 7% di share, i concorrenti parlano del flop del programma

News VIP

The Couple, il nuovo reality show di Canale 5, non sta vivendo il successo sperato. Il programma si appresta a chiudere prima del previsto e le coppie rimaste hanno capito e parlato degli scarsi ascolti.

Ieri, domenica 4 maggio, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la quarta puntata di The Couple, il reality show condotto da Ilary Blasi con Francesca Barra e Luca Tommassini.

The Couple, i concorrenti: "Ci restano al massimo due settimane"

L'ultimo appuntamento che ha visto la doppia eliminazione delle sorelle Testa e dei fratelli Mileto è stata visto da 951.000 telespettatori, pari al 7,5% di share. Un vero e proprio crollo quello del nuovo reality delle coppie che sono state messe al corrente di una chiusura anticipata. Sin dalle prime puntate, il programma ha faticato a decollare e la rete avrebbe deciso di accorciare la durata complessiva dello show.

Durante la puntata andato in onda ieri sera, la conduttrice Ilary Blasi, salutando i concorrenti, ha pronunciato una frase che non è passata inosservata: “La finale si avvicina”. Una semplice affermazione che ha fatto scattare il campanello d’allarme all’interno della casa e alimentato i sospetti che qualcosa stia cambiando nei piani di produzione. Originariamente, il reality avrebbe dovuto durare otto puntate, ma a conti fatti, sembrerebbe che la prossima domenica andrà in onda già la semifinale, con la conseguente finale programmata per la settimana successiva.

Il portale Biccy ha riportato alcuni dialoghi avvenuti proprio tra i concorrenti, che hanno iniziato a ragionare sulla possibilità di una chiusura anticipata:

Pierangelo ha chiesto: “Ma quindi la prossima è sempre di domenica giusto? Poi ce ne sono altre due? Secondo voi quando faranno la finale?“Sarà una settimana bella intensa perché potrebbe essere la penultima o… insomma…”

Alla domanda ha risposto Stefano, con tono incerto: “Sulla carta potrebbe chiudere una settimana prima. Boh, non si sa ancora.Hanno anche detto ‘siamo quasi alla fine’, quindi è in anticipo"

Anche Manila ha detto la sua, mostrando una certa rassegnazione:

“Ce lo diranno loro, secondo me domenica lo sapremo in diretta. Ilary dirà ‘benvenuti alla semifinale’. Comunque a me dispiace che siano usciti i fratelli, ancora non era stato raccontato nulla di loro.”

Infine, Antonino ha fatto un calcolo sui giorni rimasti:

“Adesso ci sono due settimane al massimo, quattordici giorni, che è la metà del tempo di quello che abbiamo già trascorso qui.”

Le loro parole riflettono chiaramente una consapevolezza crescente: il programma non sta andando come previsto, e anche i partecipanti iniziano a rendersi conto che il sipario potrebbe calare molto prima del previsto. Sono cinque le coppie ancora in gioco:

Antonino Spinalbese in coppia con Andrea Tabanelli

Benedicta Boccoli in coppia con Brigitta Boccoli

Jasmine Carrisi in coppia con Pierangelo Greco

Laura Maddaloni in coppia con Giorgia Villa

Manila Nazzaro in coppia con Stefano Oradei

Salvo cambiamenti, la prossima puntata del realty show dovrebbe andare in onda domenica 12 maggio, in prima serata su Canale 5.