The Couple: nel cast Lory Del Santo, Corinne Clery ed Eva Henger

Dal 7 aprile, su Canale 5, andrà in onda il nuovo reality The Couple condotto da Ilary Blasi. TvBlog ha svelato altre showgirl che saranno presenti nel cast.

Subito dopo la conclusione del Grande Fratello la cui finale è prevista per il 31 marzo, su Canale 5 al partire dal 7 aprile, ci sarà il debutto di un nuovo reality show The Couple condotto da Ilary Blasi in prima serata.

The Couple, il reality delle coppie: al via il 7 aprile in prima serata su Canale 5

Il programma andrà in onda per sei, rappresenta un’evoluzione del tradizionale Grande Fratello e prevede che i concorrenti partecipino in coppia: le coppie potranno essere composte da parenti, amici, complici, amanti o semplici conoscenti, legati da qualche motivo. Dovranno convivere sotto lo stesso tetto e affrontare una serie di sfide e prove, fino a quando, alla fine, solo una coppia saprà aggiudicarsi il premio finale. Le coppie soggiorneranno nella stessa dimora dei concorrenti del GF con qualche modifica nell'arredamento.

Qualche giorno, fa, TvBlog ha svelato i primi tre vipponi del cast, Alex Belli e Samantha De Grenet e Soleil Sorge. Quest'ultima tuttavia, sui social, ha smentito dichiarando di avere altri progetti per il prossimo futuro. Oggi il portale, ha svelato altri nomi pronti a far parte del cast.

"Oggi siamo in grado di aggiungere anche quelli di Lory DelSanto , Corinne Clery ed EvaH enger . Si dice sia stato contattato anche Guillermo Mariotto . Ma il giurato di Ballando con le stelle (che potrebbe tornare in tv nel "nuovo" varietà primaverile di Milly Carlucci su Rail) avrebbe declinato -forse opportunamente- l'invito. Si parla inoltre di un coinvolgimento in The Couple di Gloria Guida con la figlia."

"Si vocifera inoltre che sia stata chiesta la disponibilità anche a Paolo Ciavarro , che forse dato il recente lutto che lo ha colpito, per la perdita dell'adorata mamma, potrebbe declinare".

Il programma che rappresenta una novità assoluta, si preannuncia un progetto interessante. Pur prendendo spunto dal noto "Big Brother, si concentrerà sulle dinamiche esclusivamente delle coppie che si sfideranno tra loro mettendosi a dura prova psicologicamente e fisicamente per agguantarsi il premio finale. Spetterà poi al pubblico decidere la coppia vincitrice.