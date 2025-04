The Couple, Lucia Testa e Laura Maddaloni che prendono in giro Giorgia Villa per la sua cotta verso Spinalbese

News VIP

Nella Casa di The Couple – Una vittoria per due, tra confessioni e piccole ammissioni, si è acceso un nuovo gossip.

Nella Casa di The Couple – Una vittoria per due, tra confessioni e piccole ammissioni, si è acceso un nuovo gossip: dopo il flirt dichiarato di Danilo Mileto con Thais Wiggers, anche la ginnasta Giorgia Villa ha lasciato intendere di non essere del tutto indifferente al fascino di Antonino Spinalbese.

The Couple: Giorgia Villa contro Laura Maddaloni e Lucia Testa che la punzecchiano su Antonino Spinalbese

Negli giorni scorsi, è stata Lucia Testa a incalzare Giorgia, chiedendole apertamente se ci fosse del tenero con Antonino. Al che la ragazza ha risposto:

“Non te lo dirò mai… Ma piace un po’ a tutti, dai.”

Parlando poi con Andrea Tabanelli e Laura Maddaloni, Giorgia ha aggiunto:

“Basta che non dite pubblicamente chi è la mia crush, altrimenti è finita. Mi rovini se lo dici. È qui dentro? Probabile. Non ti dico chi è perché ho paura che escano delle clip.”

Oggi, Lucia e Laura hanno poi punzecchiato Giorgia su un altro dettaglio: lei indossava il giubbino di Antonino. Lucia ha quindi scherzato:

“Ma adesso dormi con il giubbino? Ormai non te lo togli più, lo userai anche come cuscino la notte… Almeno ha il suo profumo? Abbiamo capito tutto, dillo che sei innamorata.”

Laura Maddaloni ha rincarato la dose:

“Ma veramente ti sei innamorata di lui?”

A quel punto Giorgia, visibilmente infastidita, ha replicato:

“No, non ci sto, siete cattive. Mi fate passare per quella che non sono. Non è vero, smettetela dai! Se sono seria? Sì, dai, basta. Lui è un bellissimo ragazzo, sapete come la penso, però finisce lì. Lui è bello, è evidente, però sapete tutto. Io dico cose oggettive, è molto bello.”

Tra i presenti c’era anche Irma Testa, che ha difeso la sua compagna d’avventura:

“C’ha ragione, è fidanzata. Lei ha il ragazzo che la guarda da casa e non è bello. C’ha ragione a essere incavolata per queste battute. Non è libera e il suo compagno la segue.”

Con queste parole, la tensione si stempera, ma il piccolo “triangolo” amichevole tra Giorgia, Lucia e Laura aggiunge un nuovo capitolo alle dinamiche di The Couple. Ricordiamo le otto coppie in gara in corsa per il montepremi di 1 milione di euro : Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Antonino Spinalbese con Andrea Tabanelli, Danilo e Fabrizio Mileto, le ex veline Elena Barolo e Thais Wiggers, Irma e Lucia Testa, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. L'appuntamento con The Couple è per lunedì 21 aprile 2025, alle 21.40 circa su Canale 5.