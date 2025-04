The Couple, Luca Tommassini e Francesca Barra svelano chi è il più stratega del reality

News VIP

I due opinionisti di The Couple, Luca Tommassini e Francesca Barra hanno parlato dello loro avventura nel reality e dei concorrenti protagonisti.

In attesa della messa in onda della terza puntata di The Couple — posticipata la settimana scorsa dalla scomparsa di Papa Francesco — i due opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini hanno raccontato a TelePiù le loro prime impressioni sul nuovo reality di Canale 5.

The Couple, il debutto inedito per Barra e Tommassini

Francesca Barra ha ammesso di sentirsi sorprendentemente a proprio agio nel ruolo di opinionista, nonostante si tratti della prima volta in cui affianca una collega donna davanti alle telecamere:

"Ho sempre svolto il mio lavoro accanto a uomini, quindi collaborare con una donna è per me una novità stimolante. Con Luca ho subito instaurato un ottimo rapporto: è brillante, divertente e ha tantissime storie da raccontare sul mondo dei vip."

Anche Luca Tommassini ha confessato, all’inizio, una certa ansia per il suo debutto in un reality:

"Accettare un reality non era nei miei piani, ma ho pensato che fosse un’occasione per mettere alla prova me stesso. Inoltre, lavorare con Ilary Blasi — una professionista che stimo e amica di vecchia data — e con Francesca, mi ha convinto del progetto."

Nella lunga chiacchierata, entrambi hanno ammesso che mai accetterebbero di partecipare come concorrenti a The Couple: la Barra, mamma di quattro figli, non potrebbe assentarsi per così tante settimane lasciando il marito Claudio Santamaria spesso in trasferta, il ballerino e coreografo, invece, è costantemente impegnato in riprese ed eventi internazionali, un’agenda incompatibile con la convivenza d’isolamento imposta dal format.

La giornalista ha individuato subito la coppia più in difficoltà:

"Laura Maddaloni e Giorgia Villa non hanno ancora trovato la giusta sintonia. Tra loro manca una vera complicità spontanea. Il più stratega'? Non saprei dirlo: mi pare che qui tutti siano più concentrati sui rapporti che sul montepremi

"Concordo: Laura e Giorgia sono molto diverse e ancora non hanno trovato un equilibrio. Irma e Lucia Testa appaiono unite e determinate, ma resta da vedere come reagiranno alle telecamere sempre accese.. Il più stratega? Per me Antonino Spinalbese ci ha messo fin da subito un pizzico di strategia negli occhi, ma sono convinto che saprà farmi cambiare idea. E, in generale, tutti usciranno trasformati da questa esperienza." ha dichiarato Tommasini

The Couple, rischia la chiusura anticipata?

Nonostante l’impegno del cast e dello staff, The Couple non convince il pubblico, gli ascolti sono costante calo dopo un avvio tiepido e il format è giudicato troppo simile a Grande Fratello da poco concluso e durato oltre sei mesi: Negli ultimi giorni, sono emerse voci di una riunione d’emergenza a Cologno Monzese per rimediare ai dati deludenti e alla possibilità di chiusura anticipata, con l’ultima puntata spostata a inizio maggio e l’Isola dei Famosi pronta a subentrare. Il prossimo appuntamento è previsto per lunedì 28 aprile prossimo, in prima serata su Canale 5. In nomination, e quindi a rischio eliminazione, ci sono due coppie: quella formata dalle ex veline Elena e Thais e quella formata da Jasmine e Pierangelo. Chi uscirà dal gioco, rinunciando al ricco montepremi? Ricordiamo che le otto coppie in gara sono: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, Elena Barolo e Thais Wiggers, Irma e Lucia Testa, le sportive Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.