The Couple, Loredana Lecciso difende la figlia Jasmine dalle critiche di una nota giornalista

Loredana Lecciso prende le difese della figlia Jasmine Carrisi dopo le critiche di Grazia Sambruna.

Nella puntata di ieri del reality The Couple, uno dei momenti più intensi e autentici è stato senza dubbio quello che ha visto protagonista Jasmine Carrisi, 23 anni, figlia d’arte di Al Bano e Loredana Lecciso. Una giovane donna che ha scelto di partecipare al programma non per interpretare un ruolo o costruire una facciata, ma per mostrarsi per quella che è realmente, senza maschere né filtri.

The Couple, Loredana Lecciso replica alle prole della giornalista Grazia Sambruna

Seduta nel confessionale della Stanza delle Scelte, Jasmine ha aperto il suo cuore davanti alle telecamere, condividendo le sue fragilità e il peso che comporta essere cresciuta sotto i riflettori.

"Ho voglia di creare rapporti umani, ma non ci riesco. Mi chiedo sempre a quante persone piaccio. Se io non ci fossi, cambierebbe qualcosa?», ha confessato, lasciando emergere tutta l’insicurezza di chi, fin da bambina, ha vissuto con la percezione costante di essere osservata, analizzata, giudicata. Avere dei genitori così famosi ha influito tantissimo sul mio modo di essere. C’è la gente che parla di te, pregiudizi. Persone a cui stai antipatica sulla base del nulla. C’è chi pensa io abbia la vita perfetta perché ci sono i soldi e i genitori famosi. È logico che poi ti chiudi e diventi inadeguata"

"Ho sempre l’ansia di dover andar bene. Se cammino per strada e noto che qualcuno mi riconosce mi viene l’ansia. A volte vorrei essere trasparente" ha aggiunto infine Jasmine.

Le parole della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso hanno trovato il disappunto della giornalista Grazia Sambruna, nota per le sue ormai consuete pagelle televisive pubblicate sul Corriere della Sera. La Sambruna, nella sua anteprima su Instagram in cui anticipa i giudizi che poi trovano spazio sul quotidiano, non ha risparmiato commenti pungenti sulla giovane concorrente. In particolare, ha espresso forti critiche nei confronti del momento emotivo vissuto da Jasmine all'interno del programma.

“Allora, c'è un limite alla quantità di panzane che una persona può sopportare. Per esempio io stasera mi sono su*ata Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che ha pianto per mezz'ora perché lei non ha scelto di essere famosa, ha l’ansia della sovraesposizione mediatica, fin da quando era bambina, fin da quando era in culla… Tesoro, ma cosa ci fai in un reality? Ma stavi a casa… Che ca**o vuoi?"

Queste dichiarazioni hanno suscitato una reazione immediata di Loredana Lecciso. La showgirl ha infatti ricondiviso il post della giornalista nelle sue storie Instagram, accompagnandolo con una replica altrettanto decisa:

“Chiedo al direttore editoriale del Corriere quanto possa giovare alla storica testata essere associata ad un contenuto social del genere…”

La risposta della Sambruna non si è fatta attendere. In una successiva storia, la giornalista ha controreplicato con toni altrettanto taglienti:

“Loredana Lecciso che mi dissa menzionando la testata presso cui collaboro, cuore di mamma. Trovasse nell’articolo una sola parola offensiva nei confronti della pargola. Ho semplicemente commentato quello che ha detto nel reality, e che a me non ha convinto.”

Ma non è finita qui. La giornalista ha anche voluto sottolineare come, secondo il suo punto di vista, l’intervento della Lecciso rappresenti una forma di ingerenza poco coerente con il desiderio di “indipendenza” più volte dichiarato da Jasmine nel corso del programma:

“Ritengo anche che questo tipo di ingerenze, oltre a farmi passare l’ennesima giornata di me**a, cozzino parecchio con il grande desiderio di 'indipendenza' che Jasmine tanto ostenta di bramare lì a The Couple, in lacrime. Oltre a rafforzare, appunto, il suo privilegio. 'Privilegio' nel senso che non tutti possono contare su una mamma famosa e con 200K su Instagram pronta a sparare fuoco alla prima critica ricevuta.”