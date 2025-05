The Couple, le sorelle Boccoli svelano come hanno saputo della chiusura del reality

News VIP

"Ci hanno chiamato in Confessionale e ci hanno detto che dovevamo uscire" le parole di Benedicta Boccoli in seguito alla decisione dell'azienda di chiudere il reality show di The Couple con tre settimane di anticipo.

Il reality The Couple – Una Vittoria per Due è stato interrotto bruscamente, senza un vero finale e senza preavviso ai concorrenti. La decisione è arrivata a causa degli ascolti in calo e, secondo quanto riportato da diverse fonti, anche per una valutazione complessiva negativa sul format da parte dell'azienda. La diretta si è interrotta mentre i partecipanti si trovavano in cucina, ignari di ciò che stava per accadere, e al pubblico non è stato mostrato il momento in cui la produzione ha comunicato la chiusura.

Benedicta Boccoli: "Hanno chiamato una coppia alla volta, dopo siamo tornati in casa per fare le valigie, io mi sono rubata tre patate da portare a casa"

Brigitta Boccoli, intervistata da Il Fatto Quotidiano, ha raccontato come hanno iniziato a sospettare che qualcosa non andasse:"Come ho capito che qualcosa non andava? Quando hanno cambiato il giorno della trasmissione. Prima no. Sei dentro una bolla, dentro una reale gabbia dorata e sei costretto a pensare, a fare i conti con i tuoi mostri, con tutta la tua vita”, ha detto l’attrice, spiegando come l’isolamento del reality li tenesse all’oscuro dell’andamento esterno dello show."

La sorella, Benedicta Boccoli, ha poi raccontato com’è andata la comunicazione vera e propria:

"Come lo abbiamo scoperto? Convocati in confessionale e poi accompagnati in redazione. Ci è preso un colpo. ‘Mi sa che è morto qualcuno’ ci siamo detti.” Una volta arrivati in redazione, è stata spiegata loro la situazione: “Nel frattempo guardavamo il papa affacciarsi su San Pietro. Antonino era felicissimo: ha iniziato a sparare parolacce per verificare lo spegnimento delle telecamere.”

Sempre Benedicta ha raccontato anche su Instagram i dettagli più curiosi del dietro le quinte:

“Hanno chiamato una coppia alla volta e siamo usciti là in redazione, in cortile, dove c’erano tutti. Dopo siamo tornati in casa per fare le valigie, io mi sono rubata tre patate da portare a casa perché avevo il frigo vuoto.”

Secondo quanto riportato anche da Fanpage, la decisione di chiudere il programma sarebbe arrivata direttamente dall’alto, per volontà di Pier Silvio Berlusconi. Non solo per i dati d’ascolto deludenti, ma anche per un giudizio critico sull’intera struttura del format: “Pier Silvio Berlusconi non avrebbe gradito l’evoluzione del programma, non soltanto per gli ascolti poco soddisfacenti, quanto anche per un giudizio più profondo sul prodotto nel suo complesso”. Si parla infatti di una debolezza generale del format, dai giochi alle dinamiche tra i concorrenti, ritenute troppo inconsistenti per un reality da prima serata.