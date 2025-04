The Couple, la clamorosa gaffe dalla regia: c’entra Helena Prestes

News VIP

Helena Prestes chiamata per errore dalla regia: la reazione dei concorrenti di The Couple alla gaffe in diretta

Anche se l’ultima edizione del Grande Fratello si è conclusa ormai da una decina di giorni con il trionfo di Jessica Morlacchi, sembra che alcuni nomi degli ex concorrenti siano ancora ben impressi nella mente di chi lavora dietro le quinte di altri reality. È proprio il caso della regia di The Couple, che nelle scorse ore ha commesso un simpatico scivolone, destinato a fare il giro del web.

The Couple: Helena in confessionale, la regia chiama ancora la Prestes

Mentre gli autori stavano convocando i concorrenti in confessionale, qualcuno si è confuso e, invece di chiamare Elena Barolo, ha pronunciato per errore il nome di Helena Prestes, tra le protagoniste indiscusse del reality show condotto da Alfonso Signorini : "Helena, Jasmine e Irma in confessionale…", si è sentito dire a microfoni aperti. Ovviamente, il video del momento è immediatamente esploso sui social.

La svista della regia del reality condotto da Ilary Blasi non è passata inosservata, anzi: è diventata virale in un lampo, scatenando l’ironia non solo degli utenti online, ma anche degli stessi concorrenti presenti in studio. L’episodio ha generato una serie di risate spontanee, e qualcuno tra i partecipanti ha scherzato: "Sono abituati a dire il nome di Helena…", sottolineando come il nome della Prestes fosse ormai diventato un’abitudine durante le chiamate in confessionale.

Anche Manila Nazzaro, presente sulla scena, ha accolto la gaffe con un sorriso complice, annuendo divertita. Non contenti, i concorrenti hanno poi approfittato dell’occasione per mandare un saluto affettuoso proprio a Helena Prestes, attuale compagna di Javier Martinez.

Autore: “….e Helena in confessionale 2”

I concorrenti: “Ciao Helena”



sto passando un altro momento ❤️‍🩹

pic.twitter.com/Vuxb2CBHfO — 𝓚𝐥𝔞 🐍✨ (@Klatwit22) April 8, 2025

Dopo la prima puntata del reality show delle coppie, anche hair sylist ed ex compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, chiacchierando con Jasmine Carrisi, ha raccontato qualche retroscena e ha finito per parlare dell’ultima edizione del GF, soffermandosi in particolare su Helena Prestes. Spinalbese ha rivelato di averla incontrata proprio pochi giorni prima di entrare a The Couple, durante il venerdì precedente. Jasmine,, ha ammesso di aver seguito il reality con grande entusiasmo, anche perché sua zia, Amanda Lecciso, era una delle concorrenti in gara. Non solo: ha raccontato di aver anche parlato al telefono con Helena, ormai molto legata ad Amanda e parte del loro giro di amicizie.

Nel frattempo, sui social – in particolare su X – i fan di Helena non si sono fatti attendere, sottolineando come, nonostante la fine del Grande Fratello, la modella brasiliana continui a essere al centro dell’attenzione. È lei, infatti, il volto di cui si continua a parlare ovunque!