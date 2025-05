The Couple, Francesca Barra commenta la chiusura anticipata del reality

News VIP

Francesca Barra, una delle opinioniste del reality insieme a Luca Tommassini, ha commentato sui social la decisione di Mediaset di chiudere anticipatamente il programma.

Una conclusione inaspettata per The Couple – Una Vittoria Per Due, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, che è stato cancellato a soli tre giorni dalla messa in onda dell’ultima puntata. Lo stop è arrivato in modo repentino: diretta interrotta, concorrenti vip fatti rientrare immediatamente, e palinsesto modificato senza preavviso.

Secondo quanto trapelato, il motivo dietro la decisione di Pier Silvio Berlusconi sarebbe da ricondurre agli ascolti deludenti, in costante calo settimana dopo settimana. Una scelta netta, che ha portato Mediaset a rinunciare anche all’episodio conclusivo, preferendo chiudere direttamente il format. In un gesto solidale, l’intero montepremi previsto per i vincitori sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova.

Intanto, Ilary Blasi ha rimosso dal proprio profilo Instagram ogni riferimento al programma, evitando qualsiasi commento pubblico sulla vicenda. Diverso invece l’approccio di Francesca Barra, una delle opinioniste del reality, che ha voluto condividere la propria posizione sui social.

“È ufficiale:The Couple chiude e il premio sarà devoluto al Gaslini di Genova” – ha scritto in una storia su Instagram – “Non esulto mai per la chiusura di un programma, nemmeno quando non mi riguarda, perché dietro ogni progetto ci sono lavoro, impegno e tante persone. L’azienda mi ha chiamata e ho accettato questa avventura con entusiasmo. Ringrazio chi ha lavorato con me e tutti voi per il calore e le parole gentili ricevute.”

La Barra ha poi anticipato che tornerà presto con 4 di Sera Weekend e un nuovo progetto legato alle sue grandi passioni: il racconto e l’ascolto delle storie umane.

Una chiusura che lascia il pubblico con l’amaro in bocca, ma anche un segnale di responsabilità da parte dell’emittente, che ha trasformato un flop televisivo in un’occasione per fare del bene.