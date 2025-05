The Couple, ecco perché Pier Silvio Berlusconi ha deciso di chiudere il programma: "Non ha apprezzato..."

News VIP

The Couple è stato chiuso in fretta e furia e dietro la decisione di mandare in onda neppure la puntata Finale sarebbe dipesa da Pier Silvio Berlusconi. Ecco perché!

La chiusura improvvisa di The Couple, il game show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, ha colto di sorpresa i concorrenti del gioco. Un po' meno il pubblico, che già da qualche settimana era stato informato del calo di ascolti del reality (l'ultima puntata andata in onda la scorsa settimana aveva superato appena il 7% di share) e aveva già anticipato l'epilogo del programma tv. Tuttavia, nessuno si aspettava che la trasmissione venisse chiusa improvvisamente, senza neppure la messa in onda della puntata finale e con il montepremi interamente devoluto in beneficenza. Dietro questa decisione ci sarebbe l'ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

The Couple: ecco perché Pier Silvio Berlusconi ha deciso di chiudere in anticipo il programma

La decisione di Mediaset di chiudere The Couple, il nuovo game show che avrebbe dovuto risollevare gli ascolti di Canale 5, dopo un altalenante GF, è stata presa da Pier Silvio Berlusconi. L'ad dell'azienda di Cologno Monzese non solo non ha apprezzato gli scarsi risultati in termini di ascolti, ma anche lo sviluppo stesso del programma. Nel corso dell'ultimo appuntamento, andato in onda domenica 4 maggio 2025, la trasmissione ha ottenuto uno share di appena del 7%, con appena 951mila spettatori. Un risultato disastroso, che ha inevitabilmente portato a compimento i rumors sulla chiusura anticipata che circolavano già da qualche settimana.

Ma cosa avrebbe spinto nel dettaglio Pier Silvio Berlusconi a chiudere The Couple? Secondo quanto riporta Fanpage.it, dietro questa decisione ci sarebbe il malcontento dell'ad di Mediaset, che non avrebbe gradito "l’evoluzione del programma, non soltanto per gli ascolti poco soddisfacenti, quanto anche per un giudizio più profondo sul prodotto nel suo complesso". Lo scopo della trasmissione era quella di portare alla vittoria di un ricco montepremi - 1 milione di euro - una coppia che avesse dimostrato di poter vincere prove di ogni tipo, dalla resistenza fisica all'affinità. In questo modo, le coppie protagoniste avrebbero dovuto regalare al pubblico dinamiche interessanti, ricche di sentimento e avvincenti.

Stando al sito di Fanpage.it, la trasmissione in tale senso sarebbe stata un totale fallimento, tanto che "i meccanismi relazionali, che avrebbero dovuto essere il cuore del format, avrebbero mostrato pari debolezza di giochi e prove, lontane dalle aspettative di un reality game da prime time". Perciò, ne è conseguita la decisione improvvisa di chiudere la trasmissione, devolvendo l'intero montepremi in beneficenda all'ospedale Gaslini di Genova, per la costruzione di un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale.

The Couple chiude in anticipo: la reazione di Ilary Blasi alla decisione di Pier Silvio Berlusoni

La decisione di Pier Silvio Berlusconi di chiudere The Couple in fretta e furia ha lasciato senza parole i suoi concorrenti: sebbene molti di loro si siano detti felici della scelta di devolvere l'intera cifra del montepremi in beneficenza, le modalità con cui si è svolta la chiusura anticipata del reality hanno lasciato molti dei concorrenti con l'amaro in bocca.

Anche la presentatrice Ilary Blasi, al suo ritorno come conduttrice di un programma di Canale 5, si è ritrovata a far fronte all'ennesimo flop, ma come suo fare solito, non si è lasciata scoraggiare. Dopo aver eliminato accuratamente dal suo profilo Instagram ogni traccia del reality, cancellando post e video di The Couple, è partita alla volta del Lago di Como con il compagno Bastian Muller.