The Couple, ecco cosa andrà in onda questa sera su Canale 5 in sostituzione del game show condotto da Ilary Blasi

The Couple ha chiuso i battenti in maniera del tutto improvvisa, lasciando un vuoto nella programmazione di Canale 5. Ecco cosa andrà in onda in sostituzione del game show di Ilary Blasi.

La chiusura anticipata di The Couple ha lasciato un vuoto nella programmazione della domenica di Canale 5, dato che il game show condotto da Ilary Blasi era stato spostato dal lunedì al settimo giorno della settimana. Quale programma lo sostituirà?

The Couple, quale programma sostituirà il game show su Canale 5?

The Couple ha chiuso in anticipo, dopo gli ultimi disastrosi ascolti: l'ultima puntata, in onda domenica 4 maggio, ha registrato uno share così basso, da portare alla decisione immediata di chiudere il game show. I concorrenti erano ancora in diretta, quando è stata loro comunicata la decisione di Mediaset e tutti loro sono rimasti particolarmente sorpresi e delusi dalla scelta di terminare il programma senza neppure mandare la finale. Ma cosa andrà in onda in sostituzione del game show condotto da Ilary Blasi?

Questa sera, 11 maggio, su Canale 5 andrà in onda Lo Show dei Record, programma condotto da Gerry Scotti, che ha preso così il posto del fallimentare esperimento di The Couple. Il programma è già andato in onda questa settimana, ma in via del tutto eccezionale, questa sera verrà trasmesso un secondo appuntamento, così da ristabilire la programmazione di Canale 5.

The Couple, il programma chiude in anticipo: il retroscena su Pier Silvio Berlusconi

La decisione di Mediaset di chiudere The Couple, il nuovo game show che avrebbe dovuto risollevare gli ascolti di Canale 5, dopo un altalenante GF, è stata presa da Pier Silvio Berlusconi. Nel corso dell'ultimo appuntamento, andato in onda domenica 4 maggio 2025, la trasmissione ha ottenuto uno share di appena del 7%, con appena 951mila spettatori. Un risultato così disastroso da portare a una chiusura immediata, senza possibilità di una finale in tv e con l'intero montepremi devoluto in beneficenza all'Ospedale Gaslini di Genova, per la costruzione di un reparto di Terapia Intensiva pediatrica e neonatale.

Dietro questa decisione c'è Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe trovato particolarmente deludenti gli ascolti e le dinamiche relazionali che si erano instaurate tra le coppie del game show. Secondo quanto riporta Fanpage.it, dietro questa decisione ci sarebbe il malcontento dell'ad di Mediaset, che non avrebbe gradito "l’evoluzione del programma, non soltanto per gli ascolti poco soddisfacenti, quanto anche per un giudizio più profondo sul prodotto nel suo complesso".

Poiché "i meccanismi relazionali, che avrebbero dovuto essere il cuore del format, avrebbero mostrato pari debolezza di giochi e prove, lontane dalle aspettative di un reality game da prime time" il reality è stato considerato un fallimento e da qui la decisione di voler chiudere in anticipo.